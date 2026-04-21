عصام عبد الرحمن: مبادرة إزرع تستهدف زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية

أكد عصام عبد الرحمن، الكاتب الصحفي وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن التحالف منذ إنشائه يقدم أنشطة متعددة للمواطنين، إلى جانب نشر التوعية بين الفلاحين بكيفية التعامل مع التغيرات المناخية.

وأضاف عصام عبد الرحمن، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية روان أبو العينين، أن مبادرة "ازرع" تم تنفيذها بهدف دعم الفلاح، موضحًا أن هناك توجهًا للارتقاء بالمحاصيل المزروعة من خلال اختيار البذور الحديثة، للحصول على أعلى انتاج، ورفع مستوى الوعي الزراعي لدى المزارعين.

وأوضح أن المبادرة بدأت في أواخر عام 2022، وتدخل حاليًا موسمها الرابع، حيث توفر للفلاحين بذورًا تتناسب مع التغيرات المناخية، وتساعد على إنتاج كميات أكبر من المحاصيل.

ولفت إلى أن المبادرة ساهمت في زيادة إنتاجية الفدان الواحد، وحققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تُنفذ بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتضامن، إلى جانب الجهات العلمية والبحثية المتخصصة في المجال الزراعي.

وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تُوجه الدعم إلى القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن العمل الأهلي يسهم أيضًا في دعم الريف المصري، فيما تواصل مبادرة "ازرع" تقديم الدعم المباشر للفلاحين.