قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: توقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا
محمد بن راشد: تسريع العمل في خطة تطوير شواطئ دبي بقيمة 3 مليارات درهم
مدبولي أمام البرلمان: أزمات عالمية عصفت بالسلم الإقليمي وفرضت إجراءات عاجلة
الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي أي بسبب شكوى الأهلي
سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
هجوم إسباني بلجيكي على الاحتلال.. ولبنان يشهد غزوا إسرائيليًا
مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إسماعيل ترك: إيران تمتلك أوراق قوة أبرزها مضيق هرمز في مواجهة الضغوط الإقليمية

منار عبد العظيم

قال أستاذ العلوم السياسية د. إسماعيل ترك إن كلا الطرفين في الصراع الإقليمي يعتقد أنه في موقع المنتصر، رغم استمرار حالة التجاذب وعدم الحسم.

وأوضح في تصريحات لصباح الخير يا مصر أن النظام الإيراني يسعى لإظهار قدرته على الصمود، مستندًا إلى مجموعة من أوراق القوة التي يمتلكها في المنطقة.

 

مضيق هرمز كأداة ضغط

وأشار ترك إلى أن إيران تمتلك ورقة ضغط استراتيجية تتمثل في مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط والطاقة.

وأضاف أن هذه الورقة تمنح طهران قدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي، ما يجعلها عنصرًا مهمًا في حسابات التوازن الإقليمي.

 

قراءة في التحركات الإسرائيلية

وفي المقابل، أوضح أن إسرائيل تعتمد على سياسة تقوم على عدم السماح بمرور النفوذ الإيراني أو تحركاته بحرية، مع السعي لتقييد تأثيره عبر أدوات سياسية وأمنية متعددة.

 

انعكاسات اقتصادية

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية داخل إيران ليست في أفضل حالاتها، وهو ما يجعل أي تصعيد أو استخدام لأوراق الضغط الاستراتيجية مرتبطًا بتكلفة عالية على الداخل الإيراني نفسه.

واختتم بأن المشهد الحالي يعكس حالة من “الضغط المتبادل” بين الأطراف، حيث يسعى كل طرف لتعزيز موقفه دون الوصول إلى مواجهة شاملة مفتوحة.

إيران الولايات المتحدة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

