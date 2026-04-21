سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
هجوم إسباني بلجيكي على الاحتلال.. ولبنان يشهد غزوا إسرائيليًا
مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وول ستريت جورنال: ترامب لا يميل إلى تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

دونالد ترامب
دونالد ترامب

في تطور لافت يعكس هشاشة المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، كشفت تقارير حديثة، في مقدمتها ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تميل إلى تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، والذي من المقرر أن ينتهي خلال الساعات المقبلة، ما يفتح الباب أمام احتمالات التصعيد العسكري مجددًا في منطقة شديدة الحساسية عالميًا.

وبحسب التقرير، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، فإن تمديد الهدنة «غير مرجح»، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين قبل انتهاء المهلة المحددة، وهو ما أكده ترامب نفسه في تصريحات إعلامية، حيث وصف احتمال التمديد بأنه «ضعيف للغاية» إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات.

تأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وإيران لجولة جديدة من المحادثات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وسط ضغوط زمنية متزايدة لاحتواء التوتر. وتشير المعطيات إلى أن طهران أبلغت وسطاء إقليميين بنيتها إرسال وفد تفاوضي، رغم استمرار حالة عدم الثقة العميقة بين الطرفين، خاصة في ظل التصعيد العسكري والاقتصادي الذي سبق الهدنة.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى تصاعد المواجهة بين البلدين خلال الأسابيع الماضية، حيث فرضت واشنطن حصارًا بحريًا على إيران في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة عالميًا، وهو ما اعتبرته طهران خطوة تصعيدية. وفي المقابل، لوّحت إيران بإجراءات عسكرية إذا استؤنف القتال، مؤكدة استعدادها «لإظهار أوراق جديدة في ساحة المعركة» حال انهيار التهدئة.

وينظر إلى وقف إطلاق النار الحالي، الذي أُعلن في 7 أبريل واستمر لمدة أسبوعين، على أنه هدنة هشة أكثر منه اتفاقًا مستدامًا، إذ رافقته انتهاكات متبادلة وتهديدات مستمرة بالتصعيد. وقد أوضح ترامب في أكثر من مناسبة أنه لن يقبل باتفاق «سيئ»، مشددًا على أن بلاده «ليست في عجلة من أمرها»، وأن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيبقى ورقة ضغط حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتعكس هذه التطورات حالة من الغموض الاستراتيجي، حيث تدرس الإدارة الأمريكية عدة خيارات، تتراوح بين تمديد الهدنة مؤقتًا لكسب الوقت، أو العودة إلى العمليات العسكرية، أو التوصل إلى تسوية جزئية بشأن البرنامج النووي الإيراني. إلا أن المؤشرات الحالية ترجح سيناريو التصعيد، خاصة في حال فشل محادثات إسلام آباد في تحقيق اختراق حقيقي.

من جهة أخرى، تلقي هذه الأزمة بظلالها على الأسواق العالمية، لا سيما سوق النفط، حيث يؤدي التوتر في مضيق هرمز إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما يزيد من المخاوف الاقتصادية عالميًا. كما أن أي عودة للمواجهة العسكرية قد تجر أطرافًا إقليمية ودولية إلى صراع أوسع، في ظل تعقيد المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

في المحصلة، يكشف موقف إدارة ترامب من عدم تمديد وقف إطلاق النار عن استراتيجية تقوم على ممارسة أقصى درجات الضغط لدفع إيران إلى تقديم تنازلات، غير أن هذه المقاربة تنطوي على مخاطر كبيرة، إذ قد تؤدي إلى انهيار المسار الدبلوماسي بالكامل، وإعادة إشعال مواجهة عسكرية ستكون لها تداعيات واسعة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء

بعد استغلال النقاب في ارتكاب جرائم.. عباس شومان: يجب التحقق من هوية المنتقبة وتدوين بياناتها

الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا وصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض ودعا له النبي بالمغفرة

كيف تحافظ على ثواب الحج

كيف تحافظ على ثواب الحج والبعد عن محبطات الأعمال؟ أزهري يوضح

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد