الرئيس الأمريكي ينشر خريطة لمضيق هرمز على تروث سوشيال تحت مسمي «مضيق ترامب»

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، "تروث سوشال" خريطة لمضيق هرمز ، بعد أن أعاد تسميته إلى "مضيق ترامب".

وفي وقت سابق ، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مازحًا، إلى مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط باسم “مضيق ترامب”، خلال خطاب ألقاه في مبادرة مستقبل الاستثمار بمدينة ميامي.

وقال: “على إيران أن تفتح مضيق ترامب.. أقصد مضيق هرمز”، ما أثار ضحك الحضور.

ثم تظاهر بالاعتذار قائلاً: “أنا آسف جدًا على هذا الخطأ”، قبل أن يضيف بسخرية أن وسائل الإعلام ستعتبره زلة لسان، مؤكداً أنه “لا يخطئ كثيرًا”.

وكانت وكالة رويترز أفادت بأن الولايات المتحدة اقترحت تشكيل تحالف دولي جديد يهدف إلى إعادة وتأمين حركة السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر مطلعة، فإن المقترح الأمريكي يأتي في ظل اضطرابات متزايدة أثرت على حركة الملاحة في المنطقة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على إمدادات النفط العالمية وسلاسل التجارة الدولية.



ويهدف التحالف المقترح إلى تعزيز الوجود البحري وتنسيق الجهود بين عدد من الدول لضمان حرية الملاحة وحماية السفن التجارية.

يُعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية حساسية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية. وأي اضطراب في حركة العبور من شأنه أن ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية، وهو ما يفسر التحركات الدولية المتسارعة لتأمينه.

تشير التقديرات إلى أن التحالف قد يضم دولًا غربية وحلفاء إقليميين، مع التركيز على مرافقة السفن التجارية، وتعزيز المراقبة البحرية، وتنسيق الاستجابة لأي تهديدات محتملة، وتقليل مخاطر الاحتكاك العسكري في المنطقة.