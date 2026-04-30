أخبار العالم

الرئيس الأمريكي ينشر خريطة لمضيق هرمز على تروث سوشيال تحت مسمي «مضيق ترامب»

صورة من الخريطة التي نشرها ترامب
صورة من الخريطة التي نشرها ترامب
القسم الخارجي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، "تروث سوشال" خريطة لمضيق هرمز ، بعد أن أعاد تسميته إلى "مضيق ترامب".

وفي وقت سابق ، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مازحًا، إلى مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط باسم “مضيق ترامب”، خلال خطاب ألقاه في مبادرة مستقبل الاستثمار بمدينة ميامي.

وقال: “على إيران أن تفتح مضيق ترامب.. أقصد مضيق هرمز”، ما أثار ضحك الحضور.

ثم تظاهر بالاعتذار قائلاً: “أنا آسف جدًا على هذا الخطأ”، قبل أن يضيف بسخرية أن وسائل الإعلام ستعتبره زلة لسان، مؤكداً أنه “لا يخطئ كثيرًا”.

وكانت وكالة رويترز أفادت بأن الولايات المتحدة اقترحت تشكيل تحالف دولي جديد يهدف إلى إعادة وتأمين حركة السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر مطلعة، فإن المقترح الأمريكي يأتي في ظل اضطرابات متزايدة أثرت على حركة الملاحة في المنطقة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على إمدادات النفط العالمية وسلاسل التجارة الدولية.


ويهدف التحالف المقترح إلى تعزيز الوجود البحري وتنسيق الجهود بين عدد من الدول لضمان حرية الملاحة وحماية السفن التجارية.

يُعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية حساسية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية. وأي اضطراب في حركة العبور من شأنه أن ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية، وهو ما يفسر التحركات الدولية المتسارعة لتأمينه.

تشير التقديرات إلى أن التحالف قد يضم دولًا غربية وحلفاء إقليميين، مع التركيز على مرافقة السفن التجارية، وتعزيز المراقبة البحرية، وتنسيق الاستجابة لأي تهديدات محتملة، وتقليل مخاطر الاحتكاك العسكري في المنطقة.

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

منى الصبان: مهرجان أفلام طلبة البريكس في مصر منصة لصناعة جيل سينمائي جديد

وزير خارجية الدنمارك السابق: حرب إيران وأمريكا تشكل خطرا كبيرا على العالم

متحدث التعليم: تدريس الثقافة المالية يغير نمط تفكير الطلاب الاقتصادي

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

