الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رئيس المجلس التنفيذي للفاو: إغلاق مضيق هرمز يؤثر سلبا على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد الطاقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور مينا رزق، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إن الاجتماع الأخير للمنظمة كان جلسة استثنائية من حيث آلية الانعقاد ومضمون القضايا المطروحة، والتي ركزت بشكل أساسي على تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الأمن الغذائي عالميًا وإقليميًا، خاصة فيما يتعلق بتجارة الأسمدة.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن أهمية المضيق تنبع من كونه ممرًا لنحو 25% إلى 30% من النفط المنقول بحريًا عالميًا، بالإضافة إلى ما يقارب 30% من تجارة الأسمدة العالمية، وهو ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأمن الغذائي على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأشار إلى أن أزمة الأسمدة تُعد أكثر تعقيدًا من أزمة الطاقة، نظرًا لاعتماد إنتاجها بشكل كبير على الغاز الطبيعي في الأسمدة النيتروجينية، وعلى الكبريت في الأسمدة الفوسفاتية، لافتًا إلى أن هذه المواد يتم إنتاج جزء كبير منها في منطقة الخليج، ما يزيد من حساسية الوضع.

وأضاف أن هذه الأزمة ذات بُعدين مترابطين: بعد يتعلق بالطاقة وآخر يتعلق بالأسمدة، ما يضاعف من تأثيرها على النظم الزراعية والغذائية عالميًا.

وأكد أن مجلس المنظمة ناقش خلال الجلسة استعراضًا فنيًا شاملًا للبيانات المتاحة، وانتهى إلى اعتماد القرار بالتوافق بين الدول الأعضاء، وهو ما تطلب جهودًا كبيرة ومشاورات موسعة.

وأفاد بأن القرار يتضمن تقديم دعم فني للدول الأعضاء للتعامل مع تداعيات الأزمة على المدى القصير والطويل، مع مراعاة اختلاف احتياجات وقدرات كل دولة وظروفها الجغرافية والزراعية.

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

