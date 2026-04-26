مجموعة الهبوط بالدوري.. مواعيد مباريات الجولة السابعة

تتواصل منافسات الدوري المصري الممتاز بإقامة مباريات الجولة السابعة من مجموعة الهبوط، والتي تحمل أهمية كبيرة للفرق المتصارعة من أجل البقاء، في ظل اشتداد المنافسة واقتراب المراحل الحاسمة من المسابقة.

مواعيد مجموعة الهبوط

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة يوم الثلاثاء 28 أبريل، حيث يلتقي زد إف سي مع فاركو في تمام الساعة الخامسة مساءً، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز للهروب من مناطق الخطر.

وفي التوقيت ذاته، يصطدم بتروجت بنظيره الإسماعيلي، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، خاصة للفريقين الباحثين عن تحسين موقفهما في جدول الترتيب.

وتتواصل مباريات اليوم نفسه عند الساعة الثامنة مساءً، بمواجهة تجمع بين المقاولون العرب وغزل المحلة، في صراع مباشر للهروب من شبح الهبوط، بينما يلتقي كهرباء الإسماعيلية مع البنك الأهلي في مباراة لا تقل أهمية.

وتستكمل مواجهات الجولة يوم الأربعاء 29 أبريل، حيث يواجه الجونة نظيره حرس الحدود في تمام الساعة الخامسة مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم فرص البقاء.

وفي ختام مباريات الجولة، يلتقي وادي دجلة مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءً، في مواجهة مرتقبة بين فريقين يطمحان للابتعاد عن مناطق الهبوط.