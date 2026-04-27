شبانة ضاحكا: وليد الفراج بيتلكك عشان يشكر الأهلي

أشاد الإعلامي محمد شبانة بتتويج الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن الأندية السعودية تمتلك قدرات كبيرة تؤهلها للمنافسة القارية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "نهنئ الأهلي السعودي بالتتويج بدوري أبطال آسيا، فهو نادي كبير، كما أن هناك 3 أو 4 أندية سعودية قادرة على حصد اللقب".

وأضاف:"الأهلي السعودي قدم مسيرة مميزة، فبعد صعوده من الدرجة الثانية، نجح في التألق والتتويج بالبطولة، ليحجز مكانه في كأس العالم للأندية المقبلة".

وقال شبانة ضاحكًا:" "الأهلي المصري نشر بيانًا لتهنئة الأهلي السعودي، لكنه كتب (أهلي جدة)، وهو ما أثار تعليق الإعلامي وليد الفراج، والفراج أشار إلى أن الصحيح هو (الأهلي السعودي)، لأن اسم النادي هو الأهلي، بينما جدة مجرد مدينة، وهو تعليق في محله".

وأتم:" الأهلي عدل البيان وكتب الأهلي السعودي بدلًا من أهلي جدة وهناك العديد من الأندية التي تحمل اسم الأهلي في الوطن العربي، ولذلك كانت ملاحظة الفراج صحيحة بنسبة كبيرة، والفراج بيتلكك عشان يشكر الأهلي لأنه أهلاوي كبير".