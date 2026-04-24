جوميز يدخل حسابات الأهلي للموسم الجديد

دخل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي، في حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه لقيادة فريق الأهلي في الموسم الجديد خاصة أن هناك استقرارا على عدم استمرار الدنماركي ييس توروب المدير الفني الحالي.

وكانت إدارة الكرة بالأهلي مضطرة للإبقاء على توروب بسبب قيمة الشرط الجزائي في تعاقده المستمر لمدة موسمين آخرين بخلاف الموسم الحالي بحيث اذا كان قد رحل سيحصل علي يقارب الى 5 ملايين بينما حال انتهاء الموسم سيحصل علي ثلاث شهور فقط.

وأكدت إدارة الأهلي أن جوزيه جوميز اسم يلقي قبولا كبيرا داخل الأهلي لعدة أسباب أولها نجاح التجربة البرتغالية في القلعة الحمراء بجانب شخصيته القوية ومعرفة بالدوري المصري بجانب ميله الدائم للاستقرار ، وقالت إدارة الكرة بالأهلي إنه ليس هناك مفاوضات رسمية أو ودية مع البرتغالي جوميز في الفترة الحالية ولكن حدث استفسار حول تجديدة لتعاقده مع الفتح السعودي من عدمه.