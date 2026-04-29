الأهلي ضد ماكتاون.. موعد مباريات بطولة إفريقيا للأندية للطائرة

تقام اليوم منافسات دور الـ 16 من بطولة إفريقيا للاندية للكرة الطائرة المقامة حاليا في رواندا والتي يشارك فيها النادي الأهلي وبتروجت كممثلان لمصر بالبطولة.

مباريات بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة

بتروجيت ضد الجيش الغاني، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الاتحاد الإفريقي للطائرة - يوتيوب".

الأهلي ضد ماكتاون فلايرز، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر

نادي الفتح الرياضي ضد فيل دي داكار، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر

يلتقى الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء مع كاليبي الغاني، في دور الـ 16 من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في رواندا، وذلك بعدما تأهل متصدرًا للمجموعة الثانية، بفوزه في 5 مباريات بالعلامة الكاملة.

وتقام المباراة داخل صالة "BK Arena"، وتنطلق في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستعد لها الفريق بخوض حصة تدريبية صباح اليوم.

وتمكن الأهلي من الفوز في كل مبارياته بمرحلة المجموعات دون خسارة أي شوط، حيث فاز على كل من الكاميرون الرياضي الكاميروني وبنك العدالة الكيني وسبورتس الأوغندي وكيبلر الرواندي وإيه إس إنچيس الإيفواري.