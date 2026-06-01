ارتفاع أسعار السكر والدقيق وتراجع زيوت الطعام .. تعرف على أسعار السلع اليوم

شهدت أسعار السلع الأساسية اليوم الاثنين 1 يونيو 2026 حالة من التباين الملحوظ داخل الأسواق، بالتزامن مع عودة حركة البيع والشراء تدريجيًا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تراجعت أسعار عدد من السلع الغذائية المهمة مقابل ارتفاعات محدودة في سلع أخرى، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتحركات الأسعار داخل الأسواق والمحال التجارية.

انخفاض في الأسعار



وسجلت بعض السلع الأساسية تراجعات ملحوظة خلال تعاملات اليوم، أبرزها المكرونة وزيت عباد الشمس والعدس، في حين ارتفعت أسعار السكر والدقيق والعدس الصحيح، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق بعد انتهاء عطلة العيد وعودة النشاط التجاري بصورة أكبر.

وتراجع سعر الأرز المعبأ اليوم ليسجل متوسط 34.66 جنيه للكيلو، بانخفاض بلغ 0.43 جنيه بنسبة تراجع 1.23%،

فيما سجل الفول المعبأ متوسط 61.22 جنيه للكيلو متراجعًا بقيمة 0.88 جنيه بنسبة 1.42%.

وشهد زيت عباد الشمس تراجعًا ملحوظًا، حيث سجل متوسط 98.22 جنيه للتر بانخفاض 2.57 جنيه بنسبة 2.55%، بينما سجل في تحديث آخر 95.24 جنيه متراجعًا بقيمة 5.55 جنيه بنسبة انخفاض 5.51%.

كما انخفض سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو ليسجل 27.69 جنيه بتراجع 0.35 جنيه بنسبة 1.25%، فيما سجلت المكرونة وزن 400 جرام أكبر نسبة تراجع بين السلع لتصل إلى 21.4 جنيه منخفضة بقيمة 6.64 جنيه بنسبة 23.68%.

ارتفاع الأسعار



وفي المقابل، ارتفع سعر الدقيق المعبأ ليسجل 26.17 جنيه للكيلو بزيادة بلغت 0.23 جنيه بنسبة 0.89%،

كما صعد سعر السكر المعبأ إلى 35.28 جنيه للكيلو بزيادة 0.42 جنيه بنسبة 1.2%.

كذلك ارتفع سعر العدس المعبأ الصحيح ليسجل 67.27 جنيه للكيلو بزيادة 1.14 جنيه بنسبة 1.72%،

بينما سجل في تحديث آخر 62.94 جنيه متراجعًا بقيمة 3.19 جنيه بنسبة انخفاض 4.82%.

وتواصل الأسواق المحلية متابعة حركة الأسعار خلال الفترة الحالية، خاصة مع زيادة الإقبال التدريجي على شراء السلع الأساسية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وعودة المواطنين إلى معدلات الاستهلاك الطبيعي.