أسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع الزيوت والعدس مقابل ارتفاع السكر والدقيق

ننشر أسعار السلع الغذائية أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026 وسط حالة من التباين داخل الأسواق المصرية، مع تسجيل انخفاضات في بعض السلع الأساسية وعلى رأسها الزيوت والبيض والعدس، مقابل زيادات طفيفة في أسعار الدقيق والسكر والشاي، وفق أحدث متوسطات الأسعار المعلنة بتاريخ 25 مايو 2026.

وتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار السلع الغذائية اليوم وأسعار المواد الغذائية في مصر بالتزامن مع استعدادات عيد الأضحى، خاصة السلع الأساسية المرتبطة بالاستهلاك اليومي.

أسعار الأرز والسكر والدقيق اليوم في الأسواق

سجل سعر الأرز المعبأ متوسط 34.85 جنيه للكيلو، منخفضًا بشكل طفيف بنسبة 0.03% مقارنة بالفترة السابقة، بينما بلغ سعر السكر المعبأ 36.07 جنيه للكيلو بزيادة 1.12%.

وفي المقابل، ارتفع سعر الدقيق المعبأ ليسجل 27.14 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.93%.

وجاءت الأسعار كالتالي:

الأرز المعبأ: 34.85 جنيه للكيلو

السكر المعبأ: 36.07 جنيه للكيلو

الدقيق المعبأ: 27.14 جنيه للكيلو

أسعار الزيوت أول أيام عيد الأضحى

سجلت أسعار الزيوت اليوم تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط زيت عباد الشمس نحو 98.02 جنيه للتر، بينما سجل متوسط آخر 96.19 جنيه بانخفاض وصل إلى 4.55%.

كما سجل زيت الذرة متوسط 117 جنيهًا للتر، متراجعًا بنسبة 1.71%.

وتعد الزيوت من أكثر السلع التي تشهد متابعة خلال موسم العيد بسبب زيادة الاستهلاك المنزلي.

أسعار المكرونة والفول والعدس

أظهرت البيانات استقرارًا نسبيًا في أسعار البقوليات والمكرونة مع بعض التراجعات المحدودة.

وسجلت الأسعار:

الفول المعبأ: 63.53 جنيه للكيلو

الفول المجروش: 63.88 جنيه للكيلو

المكرونة المعبأة: 28.56 جنيه للكيلو

المكرونة السائبة: 26.77 جنيه للكيلو

المكرونة 400 جرام: 22.42 جنيه

العدس الصحيح: 68.83 جنيه للكيلو، مع تسجيل مستوى أقل عند 63.08 جنيه

العدس الأصفر المعبأ: 68.35 جنيه للكيلو

وسجل العدس تراجعًا واضحًا مقارنة بمستويات الذروة التي تجاوزت 93 جنيهًا خلال الأشهر الماضية.

أسعار البيض والشاي في الأسواق المصرية

فيما يتعلق بـ أسعار البيض اليوم، سجلت الأسواق انخفاضًا نسبيًا في أغلب الأنواع، رغم ارتفاع متوسط الكرتونة مقارنة بالفترة القريبة الماضية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

البيض الأبيض: 123.2 جنيه للكرتونة

البيضة البيضاء: 4.64 جنيه

البيض الأحمر: 4.9 جنيه للبيضة

البيض البلدي: 131.04 جنيه للكرتونة

البيضة البلدي: 5.26 جنيه

أسعار الشاي اليوم

الشاي السائب: 245.95 جنيه للكيلو

شاي العروسة 40 جم: 11.04 جنيه للعبوة

شاي ليبتون 40 جم: 12.81 جنيه للعبوة

استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية خلال العيد

تعكس تحركات أسعار المواد الغذائية أول أيام عيد الأضحى حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق، مع استمرار التغيرات المحدودة في عدد من السلع الأساسية، وسط متابعة مستمرة من المستهلكين لتطورات أسعار السلع الغذائية في مصر خلال موسم العيد.

