موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
بعد إطلاق ذا سباين.. طلعت مصطفى تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال
خريطة الإجازات 2026 في مصر.. مواعيد العيد والعطلات بالتفصيل
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التنمية بشمال سيناء ويفتتح مصنعًا للصناعات البلاستيكية ببئر العبد
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
وزير التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية
التبخر الكوني.. علماء يعيدون حساب عمر الكون ويكشفون سيناريو التلاشي الكامل
الضربات تتوالي.. 10 نجوم خارج منتخب مصر في مونديال 2026
«شوبير» يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع محمد أمين توجاي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس البرلمان العربي: أي مسار تفاوضي لا يشمل دول الخليج يظل قاصرا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
دعا محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، كافة البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى الارتقاء بمواقفها إلى مستوى المسؤولية، من خلال إدانة صريحة وواضحة للاعتداءات الغاشمة التي قامت بها إيران ضد الدول العربية، ورفض أي ممارسات تنتهك سيادتها أو تعرض أمنها واستقرارها للخطر، وتهدد أمن الممرات المائية، بما يرسخ منظومة احترام القانون الدولي، ويعزز مناخ المساءلة، ويبعث برسالة جماعية رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية.

إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج 

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، بما انطوت عليه من جسامة وخطورة وامتداد عابر للحدود، لا يمكن النظر إليها باعتبارها أحداثا معزولة عن محيطها، بل مثلت تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

كما أكد رئيس البرلمان العربي أن أي مسار تفاوضي يهدف إلى احتواء التصعيد أو إنهاء تداعياته، يظل قاصرًا ما لم تُدرج ضمنه الدول المتضررة بوصفها أطرافا شركاء في صياغة مخرجاته، بما يضمن لها الإحاطة الكاملة بحيثيات الاتفاق، وتحقيق مقومات الاستدامة والقبول، وصون المصالح الأمنية المشروعة لهذه الدول.

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

النائب أيمن نقرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية

البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الأمن السيبراني

منصات الترفيه الرقمي في المنطقة تسجل 1.256 مليار درهم إيرادات خلال 2025

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد