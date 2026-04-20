عبد المنعم السيد: إجراءات عاجلة لمواجهة قفزة أسعار النفط عالميا

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مصر تتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار النفط الناتج عن اضطرابات الإمدادات العالمية عبر حزمة إجراءات سريعة، تشمل ترشيد الاستهلاك وتعديل أنماط العمل وتقليل الإنفاق الحكومي.

وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هناك تراجع كبير في مستحقات الشركاء الأجانب، مع استمرار الدولة في سداد التزاماتها.

وتابع مدير مركز القاهرةللدراسات الاقتصادية، أن الدولة تعمل على جذب الاستثمارات لضمان استقرار قطاع الطاقة.