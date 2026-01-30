قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أبطال سوهاج يشاركون في دورة الشهيد الرفاعي بالجامعة الأمريكية

طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شارك وفد من جامعة سوهاج فى افتتاح فعاليات النسخة ال53 من بطولة دوري الجامعات والمعاهد المصرية "دورة الشهيد الرفاعي"، والتى ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، واقيمت الفعاليات بالصالة المغطاه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونخبة من القيادات التعليمية ومسئولي الاتحاد ووفود الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تحرص على المشاركة بشكل سنوي في فعاليات دوري الجامعات المصرية، والذى يعد حدثاََ رياضياََ بارزاََ تحرص وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة على تنظيمه ضمن خطة الأنشطة الطلابية بالجامعات.

لتأثيره القوي في بناء شخصية الطلاب ودعم مواهبهم وقدراتهم، ورعاية المتميزين والموهوبين منهم، وتأهيلهم للمشاركة في المحافل واللقاءات القمية والعالمية.

وقال الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن افتتاح فعاليات دورة الشهيد الرفاعي في نسختها ال53، شهدت مشاركة واسعة من الجامعات المصرية، مع تطور نوعي ملحوظ في برنامج البطولة شمل إضافة ألعاب رياضية جديدة، واتساع المشاركة الطلابية، وإطلاق الهوية البصرية الجديدة للدوري تحت مسمى أولمبياد الجامعات المصرية.

وذلك إلى جانب استحداث ألعاب أقاليم الجمهورية بنظام تصفيات نهائية لأبطال الأقاليم، بما يرسخ نمطاََ جديداََ للتنافس الرياضى داخل الجامعات.

وأوضح الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، أن البطولة تهدف إلى بناء شخصية الطالب بشكل متوازن علمياََ وبدنياََ في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بالإضافة إلى توجهها نحو تعزيز الأنشطة الطلابية والرياضية بشكل خاص بين طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وتنمية مهاراتهم واكسابهم خبرات جديدة تدعم قدراتهم الرياضية والبدنية.

وأشار الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى أن البطولة تضم مختلف الألعاب الرياضية لتلبية جميع رغبات وقدرات الطلاب، مضيفاً أن الجامعة تشارك بوفد طلابي مكون من 36 طالب وطالبة في العاب كرة القدم، كرة السلة، الشطرنج، وتنس الطاولة.

وأكد على أن الجامعة تزخر بنخبة متميزة من طلابها المتفوقين والموهوبين في شتى الأنشطة الطلابية، الذين حصدوا العديد من المراكز الأولى والميداليات الذهبية على مستوى الجامعات المصرية، متمنياً أن يحقق وفد الجامعة نجاحات وانجازات ترفع اسم الجامعة عاليا بين الجامعات المشاركة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

