قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند في باريس غدا، الأربعاء، على "غداء عمل".

وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون "مجددًا على التضامن الأوروبي ودعم فرنسا للدنمارك وجرينلاند وسيادتهما وسلامة أراضيهما".

يأتي هذا الاجتماع بعد أيام من تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بضم جرينلاند، الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والتي تتمتع بالحكم الذاتي كإقليم دنماركي.

وأوضح مكتب ماكرون أن القادة الثلاثة سيناقشون "القضايا الأمنية في القطب الشمالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جرينلاند، والتي تستعد فرنسا والاتحاد الأوروبي لدعمها".

في مواجهة التهديدات الروسية والطموحات الأمريكية لجرينلاند، قام كل من رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن وزعيم جرينلاند ينس فريدريك نيلسن بجولات مع الحلفاء الأوروبيين هذا الأسبوع، شملت محادثات في هامبورج وبرلين، قبل زيارتهما لباريس يوم الأربعاء.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق من هذا الشهر بضم جرينلاند وفرض رسوم جمركية على أي دولة أوروبية - بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبريطانيا - تعارضه.

تراجع ترامب لاحقًا عن تهديده بالاستيلاء على الإقليم بعد لقائه الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الأسبوع الماضي.

واتفق ترامب وروته على ما وصفه الرئيس الأمريكي بـ"إطار عمل"، لم تُكشف تفاصيله.

قنصلية في نوك عاصمة جرينلاند الشهر المقبل

وقد وضعت فرنسا نفسها في طليعة التضامن الأوروبي مع الدنمارك، وتخطط لافتتاح قنصلية في نوك، عاصمة جرينلاند، الشهر المقبل.