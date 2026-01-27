قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
فخ بحري.. أسراب إيرانية تحاصر حاملة طائرات أمريكية في الخليج

القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، أن قوات بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورة بحرية في مياه الخليج وبحر عمان، شاركت فيها أسراب من الزوارق السريعة والطائرات المسيّرة، اقتربت خلالها من حاملة طائرات أمريكية كانت تعمل في المنطقة.

وذكرت التقارير أن التحرك الإيراني جاء في إطار تدريبات عسكرية مخططة مسبقًا تهدف إلى اختبار الجاهزية والقدرة على تنفيذ تكتيكات تطويق ومحاصرة بحرية، وُصفت إعلاميًا بأنها «فخ بحري»، دون الإشارة إلى وقوع اشتباك مباشر أو إطلاق نار.

من جهتها، لم تصدر القيادة العسكرية الأمريكية بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي تفاصيل ما أوردته وسائل الإعلام الإيرانية، فيما اكتفت مصادر عسكرية غربية بالقول إن القوات الأمريكية تواصل عملها الاعتيادي في المياه الدولية وفق القوانين البحرية المعمول بها.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، على خلفية ملفات متعددة، أبرزها الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، والأنشطة البحرية الإيرانية، إضافة إلى التوترات الإقليمية المتصلة بالحرب في غزة وأمن الملاحة الدولية.

ويرى مراقبون أن مثل هذه التحركات البحرية تندرج ضمن رسائل ردع متبادلة، تهدف إلى استعراض القوة دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، خصوصًا في ظل حساسية المشهد الإقليمي الراهن.

إيران طهران طائرات أمريكية الحرس الثوري الإيراني بحر عمان

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

وائل جسار

وائل جسار يشوّق جمهوره لحفل عيد الحب بدار الأوبرا

الفنان أحمد كشك

أحمد كشك يخوض السباق الرمضاني بمسلسل الكينج مع محمد إمام

السقا

أحمد السقا: تركيزي الفترة الجاية على السينما ومشاركتي في رمضان 2026 واردة

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

