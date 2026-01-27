فخ بحري.. أسراب إيرانية تحاصر حاملة طائرات أمريكية في الخليج

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، أن قوات بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورة بحرية في مياه الخليج وبحر عمان، شاركت فيها أسراب من الزوارق السريعة والطائرات المسيّرة، اقتربت خلالها من حاملة طائرات أمريكية كانت تعمل في المنطقة.

وذكرت التقارير أن التحرك الإيراني جاء في إطار تدريبات عسكرية مخططة مسبقًا تهدف إلى اختبار الجاهزية والقدرة على تنفيذ تكتيكات تطويق ومحاصرة بحرية، وُصفت إعلاميًا بأنها «فخ بحري»، دون الإشارة إلى وقوع اشتباك مباشر أو إطلاق نار.

من جهتها، لم تصدر القيادة العسكرية الأمريكية بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي تفاصيل ما أوردته وسائل الإعلام الإيرانية، فيما اكتفت مصادر عسكرية غربية بالقول إن القوات الأمريكية تواصل عملها الاعتيادي في المياه الدولية وفق القوانين البحرية المعمول بها.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، على خلفية ملفات متعددة، أبرزها الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، والأنشطة البحرية الإيرانية، إضافة إلى التوترات الإقليمية المتصلة بالحرب في غزة وأمن الملاحة الدولية.

ويرى مراقبون أن مثل هذه التحركات البحرية تندرج ضمن رسائل ردع متبادلة، تهدف إلى استعراض القوة دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، خصوصًا في ظل حساسية المشهد الإقليمي الراهن.