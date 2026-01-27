إجراءات فرنسية عاجلة ضد سفارة روسيا لتقييد حركة الدبلوماسيين



أفادت وسائل إعلام روسية بأن وزارة الخارجية الفرنسية أبلغت السفارة الروسية بإجراءات تطبيق تدابير الاتحاد الأوروبي لتقييد حركة الدبلوماسيين الروس.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها : يتعين على السفارة الروسية إخطار وزارة الخارجية الفرنسية بوصول أو مرور الموظفين المعتمدين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ومن جانبها ذكرت السفارة الروسية: باريس لا تفرض حتى الآن مطالب إضافية على الدبلوماسيين الروس تتجاوز توجيهات المفوضية الروسية.

وأشارت السفارة الروسية في فرنسا إلى أن القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على حركة الدبلوماسيين الروس إجراء تمييزي وسيؤدي إلى تعقيد عمل السلك الدبلوماسي.