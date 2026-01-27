جندي إسرائيلي ينهي حياته في قاعدة عسكرية بفلسطين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنهاء جندي يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية حياته داخل قاعدة عسكرية تابعة له في جنوب فلسطين المحتلة، وذلك في حادثة وقعت أمس الاثنين.

وقال جيش الاحتلال في بيان رسمي إن الشرطة العسكرية باشرت فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيق ستُعرض لاحقًا على مكتب المدعي العام العسكري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إذ تشير معطيات رسمية إلى أن 22 جنديًا من جنود الخدمة الإلزامية أقدموا على قتل انفسهم خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم يُسجَّل منذ 15 عامًا.

جهود إغاثية مصرية متواصلة في قطاع غزة

وفي سياق متصل، أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، أن اللجنة تواصل عملها اليومي في القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والمؤسسات الأممية، لتقديم الدعم الإغاثي والخدمات الأساسية للأهالي المتضررين من القصف الإسرائيلي.

وأوضح منصور، في تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة قامت بتجهيز مخيمات حديثة تتحمل الظروف الجوية القاسية وتستوعب أكثر من 35 ألف عائلة، إلى جانب افتتاح مخيم مدينة الزهراء الذي يضم 900 خيمة، وبئر مياه، وعيادات طبية، ومساحات مخصصة للتعليم.

وأضاف أن اللجنة حفرت آبار مياه جديدة لتعويض ما دمره القصف، وافتتحت مدرسة داخل مخيم خمسة تضم 9 فصول دراسية، فضلًا عن الاستمرار في توزيع الملابس الشتوية والطرود الغذائية على أكثر من 30 ألف أسرة، وفتح الطرق وتقديم الدعم في المناطق التي يصعب الوصول إليها.