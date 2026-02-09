قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

بشرى لأصحاب بطاقات التموين في رمضان 2026.. ماذا حدث؟

بطاقة التموين
بطاقة التموين
أحمد أيمن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مبادرة جديدة وبشرى سارة لحاملي بطاقات التموين قبل شهر رمضان 2026، وذلك في إطار دعم المواطنين وتشجيع الاستفادة من المقررات التموينية في شراء الاحتياجات الأساسية للشهر الكريم. 

جدير بالذكر أن هذه البشرى تأتي بالتزامن مع الأنباء المتداولة بشأن منحة رمضان 2026، إلا أن وزارة التموين لم تعلن عن أي منح بشكل رسمي حتى الآن.

بشرى لأصحاب بطاقات التموين 

أوضح علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن أصحاب البطاقات يمكنهم استخدام فارق نقاط الخبز المدعم الشهرية لشراء مجموعة متنوعة من ياميش رمضان من منافذ الجمعيات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة ضمن السلع المتاحة. 

في هذا السياق، تم طرح 33 نوعًا من ياميش رمضان بأسعار مدعمة، تشمل تشكيلة واسعة من المكسرات والفواكه المجففة، بهدف مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها قبل وخلال شهر الصوم. 

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز قدرة الأسر على الحصول على السلع الرمضانية بأسعار معقولة، خاصةً مع ارتفاع الطلب الموسمي على ياميش رمضان، والذي عادةً ما يشهد ارتفاعًا في الأسعار قبل دخول الشهر الكريم. 

وقد أكدت الوزارة أن الاستخدام الأمثل لنقاط الخبز المتراكمة سيسهم في تخفيف العبء عن الأسر ممّن يعتمدون على الدعم التمويني، ويساعد في توسيع قاعدة الاستفادة من المنافذ التموينية المنتشرة في مختلف المحافظات. 

أسعار ياميش رمضان بالتموين 

وجاءت أسعار ياميش رمضان في فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة:

كيلو كاجو وسط بسعر 670 جنيهًا

كيلو بندق قلب 13/15 بسعر 600 جنيه

كيلو لوز ني 27/30 بسعر 530 جنيهًا

كيلو جوز هند نصف دسم بسعر 150 جنيهًا

كيلو قراصيا أرجنتيني 40/50 بسعر 290 جنيهًا.

كيلو فول سوداني بسعر 110 جنيهات

كيلو عين جمل حصى بسعر 320 جنيهًا

كيلو بندق حصى أمريكي بسعر 300 جنيه

كيلو عين جمل قلب بسعر 530 جنيهًا

كيلو مشمشية تركي مقاس 4 بسعر 500 جنيه

كيلو زبيب بناتي رقم 1 بسعر 150 جنيهًا

كيلو زبيب بناتي رقم 2 بسعر 120 جنيهًا

كيلو زبيب أحمر رقم 1 بسعر 100 جنيه.

هنا خلود قمر الدين 400 جرام بسعر 70 جنيهًا

صباح الشام قمر الدين سوري بسعر 70 جنيهًا،

توليدو قمر الدين سوري 400 جرام بسعر 70 جنيهًا

فريش قمر الدين سوري 400 جرام بسعر 65 جنيهًا

أمير الشام قمر الدين 400 جرام بسعر 70 جنيهًا

توليدو عرق سوس 400 جرام بسعر 50 جنيهًا

توليدو كركديه 250 جرام بسعر 70 جنيها

وقها شراب خروب طبيعي 750 جرام بسعر 47 جنيهًا،

قها شراب كركديه طبيعي 750 جرام بسعر 38 جنيهًا

توليدو تمر هندي 300 جرام بسعر 50 جنيهًا

توليدو تمر هندي 300 جرام بسعر 50 جنيهًا

توليدو تمر 300 جرام + 10% هدية بسعر 30 جنيهًا

توليدو تمر أنواع 250 جرام بسعر 70 جنيهًا.

توليدو تمر باللوز 300 جرام بسعر 70 جنيهًا

توليدو تمور 600 جرام + 10% هدية بسعر 130 جنيهًا

توليدو تمر 1800 جرام + 10% هدية بسعر 130 جنيهًا

توليدو تمر 1250 جرام + 10% هدية بسعر 90 جنيهًا

الفرسان ياميش وبلح جاف غزة شامية 700 جرام بسعر 20 جنيهًا.

الفرسان ياميش وبلح جاف عينات فاخر معبأ بسعر 40 جنيهًا للكيلو

الفرسان ياميش وبلح شامية معبأ بسعر 30 جنيهًا للكيلو

الفرسان ياميش وبلح شنطة رمضان معبأ بسعر 30 جنيهًا للكيلو.

التموين بطاقات التموين بشرى لأصحاب بطاقات التموين أسعار ياميش رمضان ياميش رمضان في التموين

