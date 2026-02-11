أولويات وتكليفات رئاسية .. خالد عكاشة يكشف المطلوب من الحكومة بعد التعديل الوزاري

وجه خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، الشكر للوزراء الذين غادروا مواقعهم في التغيير الحكومي الأخير، مؤكدًا أن غالبية كبيرة منهم تمتعوا بدرجة عالية من الكفاءة وأدوا أدوارًا رئيسية خلال فترة توليهم المسؤولية.

وأوضح "عكاشة" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن تقدير الرأي العام لعدد من الوزراء السابقين، وحالة الحزن التي أبداها البعض على رحيلهم، تمثل شهادة نجاح وتكريم لهم، وتعكس حجم انخراطهم في العمل العام وتأثيرهم في ملفاتهم المختلفة. وفي الوقت ذاته، رحّب بالوزراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة أمام تكليف واضح ومباشر يتضمن ثمانية بنود أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يضعها أمام مسؤوليات محددة وأولويات ينبغي العمل على تنفيذها بكفاءة وشفافية.

وأضاف أن التغيير الحكومي الواسع يأتي بالتزامن مع وجود برلمان ومجلس جديدين، الأمر الذي يتطلب أن تكون الحكومة بمثابة جسر فاعل للحياة السياسية، بما يسهم في استكمال بقية مكوناتها، وترسيخ آلية عمل منتظمة تقوم على الحضور والمساءلة أمام البرلمان.

كما رحّب بتعيين وزير دولة للإعلام، واصفًا إياه بأنه قامة ذات سمعة طيبة وعقلية متميزة وأداء رفيع المستوى، مشيرًا إلى إمكانية أن يسهم هذا المنصب في تعزيز حضور الحكومة على وسائل الإعلام، ودعم التواصل الفعّال مع الرأي العام.