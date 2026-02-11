قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
أحمد موسى: قوة مصر ضمانة للسلام في المنطقة.. والتكليفات الرئاسية تحدد مسار الحكومة الجديدة
الإسكندرية إلى أين؟.. محافظ الإسكندرية يشارك بمنتدى جسر التواصل الـ 14
بسبب حادثة جلسة الصلح بفيصل.. شاهد صدمة بسمة وهبة على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أولويات وتكليفات رئاسية .. خالد عكاشة يكشف المطلوب من الحكومة بعد التعديل الوزاري

خالد عكاشة
خالد عكاشة
هاني حسين

وجه خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، الشكر للوزراء الذين غادروا مواقعهم في التغيير الحكومي الأخير، مؤكدًا أن غالبية كبيرة منهم تمتعوا بدرجة عالية من الكفاءة وأدوا أدوارًا رئيسية خلال فترة توليهم المسؤولية.

وأوضح "عكاشة" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن تقدير الرأي العام لعدد من الوزراء السابقين، وحالة الحزن التي أبداها البعض على رحيلهم، تمثل شهادة نجاح وتكريم لهم، وتعكس حجم انخراطهم في العمل العام وتأثيرهم في ملفاتهم المختلفة. وفي الوقت ذاته، رحّب بالوزراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة أمام تكليف واضح ومباشر يتضمن ثمانية بنود أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يضعها أمام مسؤوليات محددة وأولويات ينبغي العمل على تنفيذها بكفاءة وشفافية.

وأضاف أن التغيير الحكومي الواسع يأتي بالتزامن مع وجود برلمان ومجلس جديدين، الأمر الذي يتطلب أن تكون الحكومة بمثابة جسر فاعل للحياة السياسية، بما يسهم في استكمال بقية مكوناتها، وترسيخ آلية عمل منتظمة تقوم على الحضور والمساءلة أمام البرلمان.

كما رحّب بتعيين وزير دولة للإعلام، واصفًا إياه بأنه قامة ذات سمعة طيبة وعقلية متميزة وأداء رفيع المستوى، مشيرًا إلى إمكانية أن يسهم هذا المنصب في تعزيز حضور الحكومة على وسائل الإعلام، ودعم التواصل الفعّال مع الرأي العام.

خالد عكاشة اخبار التوك شو مصر التعديل الوزاري الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

القبض على 4 متهمين داخل شقة دعارة في المنصورة

القبض على 4 متهمين داخل شقة دعارة في المنصورة

المتهم

مشي عكسي.. القبض على قائد سيارة ميني باص بالقاهرة

المنشور

مصدر أمنى يكشف حقيقة الادعاء بتركيب طرف صناعى لنزيل بعد 5 سنوات من طلبها

بالصور

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد