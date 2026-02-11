قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
توك شو

كاتب صحفي: الحكومة الجديدة تدخل مرحلة ما بعد البناء.. والاقتصاد في صدارة الأولويات

الحكومة الجديدة
الحكومة الجديدة
محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب إن التعديل الوزاري الأخير جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي رسمت ملامح المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على محورين رئيسيين: دعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في الإنسان.

تثبيت أركان الدولة

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، أن الحكومة السابقة ركزت على تثبيت أركان الدولة عبر تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتطوير البنية التحتية، بينما تتحمل الحكومة الجديدة مسؤولية الانتقال إلى مرحلة مختلفة عنوانها تعظيم العائد من هذه المشروعات، وبناء رؤية اقتصادية متكاملة، خاصة مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، ما يتطلب إعداد خطط واضحة لخفض الدين العام وتحقيق قدر أكبر من الانسجام داخل الفريق الاقتصادي.

ووصف أيوب استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بأنه خطوة تنظيمية مهمة، معتبرًا أن شاغل المنصب سيكون بمثابة القائد المنسق لأداء المجموعة الاقتصادية، لضمان توحيد الرؤى وتسريع تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بالنمو والاستقرار المالي.

كبح جماح الأسعار

وفيما يتعلق بتأثير التغييرات على المواطن، أشار إلى أن أولويات الشارع تتركز في ضبط الأسواق وكبح جماح الأسعار، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، عبر توفير رعاية صحية متكاملة بتكلفة مناسبة، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية بما يلبي تطلعات الأسر المصرية.

الحكومة التغييرات الحكومية تغيير الوزراء الحكومة الجديدة قرارات الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

ترشيحاتنا

قانون العمل الجديد

بين الحوكمة والحماية.. كيف أعاد قانون العمل الجديد ضبط قواعد إلحاق العمالة؟

مجلس النواب

برلماني: التعديل الوزاري فرصة لتعزيز التنمية وتلبية احتياجات المواطن

مجلس النواب

نواب البرلمان: الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تاريخية لتنفيذ تكليفات الرئيس وتحقيق التنمية المستدامة

بالصور

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

فيديو

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

