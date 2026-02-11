قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
أحمد موسى: قوة مصر ضمانة للسلام في المنطقة.. والتكليفات الرئاسية تحدد مسار الحكومة الجديدة
الإسكندرية إلى أين؟.. محافظ الإسكندرية يشارك بمنتدى جسر التواصل الـ 14
بسبب حادثة جلسة الصلح بفيصل.. شاهد صدمة بسمة وهبة على الهواء
برلمان

برلماني: التعديل الوزاري فرصة لتعزيز التنمية وتلبية احتياجات المواطن

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة الدكتورة ريهام ابو الحسن، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الوزارية التي وافق عليها مجلس النواب امس في جلسته العامة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الدولة نحو تطوير الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضحت ريهام ابو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، أن هذه التعديلات تشكل فرصة ذهبية أمام الحكومة لتعزيز كفاءتها في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، لافتة إلى أهمية وجود وزراء جدد يتمتعون بالخبرات والكفاءات المتنوعة، مما يمكّنهم من تنفيذ خطط الدولة وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أولوية الحكومة يجب أن تكون تلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر، مع التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة لدفع عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أن هذا لن يتحقق إلا من خلال الاهتمام بملفات الصناعة والاستثمار باعتبارها محركات رئيسية للاقتصاد الوطني.

وأضافت النائبة، أن ملف ضبط الأسعار وتنظيم الأسواق يمثل أحد أهم الملفات أمام الحكومة، مشيرة إلى ضرورة تقديم حلول عملية لضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية بشكل فعّال، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين وتوفير ميزانيات كافية لتطوير القطاعات الخدمية، خاصة الصحة والتعليم، بما يرفع جودة الحياة للمواطنين.

واختتمت الدكتورة ريهام ابو الحسن حديثها بالتأكيد على أن القيادة السياسية كانت حريصة على أن تعكس هذه التعديلات اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق مطالبهم المشروعة، مشيرة إلى أن الوزراء الجدد يمتلكون الإمكانات اللازمة لإحداث التغيير المطلوب في القطاعات التي يشرفون عليها، وتنفيذ رؤية الحكومة نحو التنمية المستدامة وتحقيق الإنجازات على أرض الواقع.

النواب مجلس النواب البرلمان نواب اخبار البرلمان

