التضامن: مصر حققت نجاحات كبيرة في برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

أكد أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة معنية بمد شبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.

وقال عبد الرحمن في حواره على قناة “ المحور”: "مصر حققت نجاحات كبيرة وقفزت قفزات هائلة في برامج الحماية الاجتماعية ".

وتابع : " أي برنامج للنهضة الاقتصادية في الدولة لابد أن يتماشى معه برنامج آخر للحماية الاجتماعية التي تنقذ المواطن الذي يتأثر ببرامج الإصلاح الاقتصادي".

وأكمل احمد عبد الرحمن :" وزارة التضامن لديها محور الحماية الاجتماعية وبرنامجها الشهير وهو برنامج تكافل كرامة بالإضافة إلى محور الرعاية الاجتماعية ومحور التنمية والتمكين الاقتصادي ".

ولفت عبد الرحمن : " وزيرة التضامن الاجتماعي لديها فلسفة التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية ".