توك شو

جاد الكريم: 18.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية ودعم الخدمات الأساسية

ولاء جاد الكريم، رئيس وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية،
ولاء جاد الكريم، رئيس وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية،
محمود محسن

أكد ولاء جاد الكريم، رئيس وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن توزيع الحزمة الاجتماعية جاء وفق معايير محددة من القيادة السياسية، مستهدفًا المستحقين للدعم، المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة»، حاملي بطاقات التموين، صغار المزارعين، وكذلك من يحتاجون للرعاية الصحية أو لم يكن لديهم تغطية تأمينية كاملة.

وقال ولاء جاد الكريم، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن القيادة السياسية وجهت بضخ 18.3 مليار جنيه، خصصت منها 15 مليارًا لدعم المشروعات والخدمات الأساسية، و3.3 مليار جنيه لتوسيع التأمين الصحي الشامل ودخول محافظة المنيا إلى المنظومة.

وتابع أن هناك مشروعات هامة جدا اقتربت من الانتهاء وبخاصة مشروعات البنية الأساسية، وهي مشروعات مكلفة تحتاج وقتا طويلا".

ولاء جاد الكريم حياة كريمة الحزمة الاجتماعية تغطية تأمينية الانتهاء

