جهود فرق الإضاءة والديكور والمونتاج.. إسعاد يونس: رمضان يسلط الضوء على الجيش الخفي وراء النجوم

أكدت إسعاد يونس أن موسم دراما رمضان يحمل طابعًا مميزًا ويمنح فرص عمل كبيرة للعديد من الفنيين الذين يقفون خلف الكاميرا، موضحة أن النجوم هم واجهة العمل بينما يساهم فريق الإضاءة والديكور والمونتاج والتصوير بشكل أساسي في نجاح الأعمال.

وقالت إسعاد يونس، خلال تقديمها برنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، خلال برنامجها صاحبة السعادة على قناة دي إم سي أن هؤلاء الفنيين يشكلون العمود الفقري للصناعة، وأن تقديرهم واجب لأن نجاح أي عمل درامي يعتمد على مهارتهم وخبرتهم.

وتابعت مقدمة برنامج “صاحبة السعادة”، أن شهر رمضان يمنح فرصًا حقيقية للعديد من الفنيين الذين قد لا تتوافر لهم أعمال منتظمة على مدار العام، فيصبح الموسم بمثابة شريان حياة مهني واقتصادي لهم. ووصفتهم بأنهم “الجيش الخفي” الذي يضمن خروج المشاهد بأفضل صورة ممكنة.