مشروع مستقبل مصر يضع الأمن الغذائي على أولوياته ويشغل الملايين

أكد الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن مشروع مستقبل مصر يعد أحد أهم المشاريع الوطنية التي تسعى لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أن حوالي 2 مليون و350 ألف مواطن يشاركون فيه بشكل مباشر وغير مباشر.

وأشار موسى إلى أن المشروع يشهد طفرة غير مسبوقة في مجالات الثروة السمكية، وزراعة القمح، والمحاصيل المتنوعة، لافتًا إلى أن 2.2 مليون فدان جاهزة لدعم التصدير وتوفير عملة صعبة للدولة.

وقال موسى إن المشروع يجمع بين أفضل الخبرات والكفاءات الوطنية، ويشكل مصدر فخر لكل المصريين، ويضم صوامع لتخزين القمح، ومصانع، وأسواق ضخمة للمنتجات الزراعية التي تنافس بقوة فور دخولها السوق المحلي.

وعن الانتقادات والشائعات التي قد تواجه المشروع، أوضح موسى أن ذلك أمر طبيعي يرافق أي نجاح كبير، مؤكدًا أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو التقدم.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أهمية التصوير الجوي للمشروع لإظهار حجمه الكامل، مشددًا على أن «مستقبل مصر» يهدف إلى تجهيز الدولة لمواجهة تحديات النمو السكاني حتى عام 2050 وضمان استمرار الإنتاجية الوطنية.