حياة كريمة: ما تضيفه المبادرة يعادل المُنفذ خلال قرن

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن المرحلة الأولى من المبادرة يُنفق عليها حوالي 66 مليار جنيه، وفي إطار هذه المرحلة يتم تنفيذ مشروعات في كل القطاعات.

أضاف "جاد الكريم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور": "يتم التنفيذ في أكثر من 20 قطاعا تنمويا، ولدينا 27 ألف مشروع يتم تنفيذهم على التوازي، وتم إنهاء 16 ألف مشروع حتى الآن بالكامل في قطاعات مثل مياه الشرب والتعليم والمدارس".

وتابع “جاد الكريم”، "هناك مشروعات هامة جدا اقتربت من الانتهاء وبخاصة مشروعات البنية الأساسية، وهي مشروعات مكلفة تحتاج وقتا طويلا".

وأختتم: "ما يضاف في القرى المصرية بمبادرة حياة كريمة يعادل ما تم تنفيذه خلال الـ100 سنة الماضية، مثل مشروعات الصرف الصحي".

