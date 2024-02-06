هبة جلال: حياة كريمة مبادرة القرن وأيقونة الجمهورية الجديدة

قالت الإعلامية هبة جلال، إن حياة كريمة هي مبادرة القرن وأيقونة الجمهورية الجديدة، وهي الأولى من نوعها في تاريخ مصر التي تعمل على تحسين جودة الحياة لأكثر من نصف تعداد السكان، وتحديدا الفئات الأكثر احتياجا في القرى والنجوع.

وأضافت هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور": "في 2 يناير 2019، كانت بداية حياة جديدة لحوالي 60 مليون مواطن، ففي هذا اليوم تحديدا أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق المبادرة ووجه الدعوة إلى مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وبالرعاية المباشرة للرئيس لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا".

وتابعت هبة جلال: "ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم، فإن العمل لم يتوقف في مشروعات حياة كريمة في أكثر من 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركز في 20 محافظة من محافظات الجمهورية".

