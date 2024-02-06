مدرب الفريق النسائي بالفيوم: مركز الشباب كان خرابة قبل مبادرة "حياة كريمة"

أكد الكابتن أحمد فيصل المدير الفني لفريق كرة القدم النسائية بقرية الصف في محافظة الفيوم، أن الفريق به 28 لاعبة، من بينهن لاعبات في أعمار لا تزيد عن 13 سنة.

وأضاف "فيصل"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع على شاشة "المحور": "لدينا لاعبات يمكنهن عمل مهارات فردية بالكرة أفضل من لاعبي الدوري الممتاز".

ولفت “فيصل”، "في السنة الماضية لعب الفريق في دوري منطقة الجيزة وحصل على المركز الرابع، رغم أنه نافس للمرة الأولى".

وواصل: "اللاعبات ملتزمات، وأولياء الأمور يتعاونون معنا ويدعمون البنات، ونشكر المبادرة وكل المسؤولين فيها والمسؤولين من وزارة الشباب والرياضة".

وشدد، أن مركز شباب الصف قبل مبادرة حياة كريمة كان "خرابة"، مشددًا على أن المبادرة وفرت حياة كريمة للمواطنين، فقد كان الملعب ترابيا ولم يكن مؤهلا للعب الكرة.

