عضو الجبلاية: اتفاقية نرويجية لتطوير الكرة النسائية في مصر

أكدت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الدورة الجارية في مصر بالتعاون مع السفارة النرويجية هدفها تطوير الكرة النسائية في مصر.

وقالت الرفاعي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: "الدورة الجارية حاليًا لتدريب سيدات كرة القدم النسائية في مصر هو نتيجة اتفاقية مع السفارة النرويجية".

وأضافت: "هذه الاتفاقية هدفها تطوير كرة القدم النسائية في مصر، والمساعدة على توسيع قاعدة اللاعبات والمدربات".

وتابعت: "هناك مدربات من اتحاد كرة القدم النرويجي يحضرن لتدريب سيدات صغار السن، وهذا يساعدهم على تطوير مستواهن".

وأتمت دينا الرفاعي تصريحاتها قائلةً: "نريد تعليم الأجيال الصاعدة حب وممارسة كرة القدم بشكل خاص والرياضة بشكل عام، ونحن نسير على الطريق الصحيح، الذي بدأناه منذ موسم ونصف".