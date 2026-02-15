سيدة تتبرع بخط مياه لهيثم أحمد زكي: مات يتيم ومالوش إخوات ولا عيال

كشف هيثم التابعي، صاحب احدي المؤسسات الخيرية تفاصيل مبادرة إنسانية جديدة لسيدة مصرية قررت التبرع بخط مياه صدقة جارية باسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، رغم مرور 7 سنوات على وفاته.



وقال التابعي عبر صفحته على "فيسبوك": "النهاردة أم مصرية توفي ابنها من شهرين قررت تعمل صدقة جارية باسم هيثم أحمد زكي"، موضحًا أن السيدة قالت له: "عملت لابني أكتر من خط، هيثم ذكي مات يتيم ومالوش إخوات ولا عيال حسب ما أعرف ولا حد هيدعيله.. قلت أعمله باسم المرحوم هيثم أحمد زكي".

وأشار إلى أن هذه ليست المبادرة الأولى، إذ سبق أن تبرعت سيدة أخرى بعمل سقف منزل صدقة جارية لروحه بالتعاون مع مؤسسة "أبواب الخير"، معلقًا: "حقيقي بكرر سؤالي.. ماذا بينك وبين الله يا هيثم زكي؟!".