وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
سيدة تتبرع بخط مياه لهيثم أحمد زكي: مات يتيم ومالوش إخوات ولا عيال

هيثم احمد ذكي
هيثم احمد ذكي
علا محمد

كشف هيثم التابعي، صاحب احدي المؤسسات الخيرية تفاصيل مبادرة إنسانية جديدة لسيدة مصرية قررت التبرع بخط مياه صدقة جارية باسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، رغم مرور 7 سنوات على وفاته.


وقال التابعي عبر صفحته على "فيسبوك": "النهاردة أم مصرية توفي ابنها من شهرين قررت تعمل صدقة جارية باسم هيثم أحمد زكي"، موضحًا أن السيدة قالت له: "عملت لابني أكتر من خط، هيثم ذكي مات يتيم ومالوش إخوات ولا عيال حسب ما أعرف ولا حد هيدعيله.. قلت أعمله باسم المرحوم هيثم أحمد زكي".

وأشار إلى أن هذه ليست المبادرة الأولى، إذ سبق أن تبرعت سيدة أخرى بعمل سقف منزل صدقة جارية لروحه بالتعاون مع مؤسسة "أبواب الخير"، معلقًا: "حقيقي بكرر سؤالي.. ماذا بينك وبين الله يا هيثم زكي؟!".

هيثم التابعي صاحب احدي المؤساسات الخيرية مبادرة إنسانية جديدة سيدة مصرية قررت التبرع بخط مياه صدقة جارية الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

رئيس الوزراء

استشاري استثمار: حزمة الحماية الاجتماعية دعم مباشر في توقيت مدروس قبل رمضان لتعزيز جودة الحياة

شهر رمضان

داعية إسلامية تحذر: ضياع دقيقة في رمضان يحرمك بركة العمر

نتنياهو

نتنياهو: طالبت بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

