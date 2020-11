كإنه لسة إمبارح.. ناهد السباعي تحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد ذكي

View this post on Instagram

عدت سنة و كانه لسه امبارح فاكرة كل حاجة بتفصيلها الصعبة و فاكرة كلامك عن موتك ولسه مستغربه ازاي كنت حاسس... اللهم ارحم روحًا صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء... اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين و اغفر لنا و له يالله و أفسح له فى قبره و نور له فيه”.