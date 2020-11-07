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فن

كإنه لسة إمبارح.. ناهد السباعي تحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد ذكي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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القسم الميدانى

شاركت الفنانة "ناهد  السباعي" صورة لها تجمعها مع الفنان الراحل "هيثم أحمد ذكي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وعلقت ناهد السباعي: "عدت سنة وكإنه لسه امبارح فاكرة كل حاجة بتفصيلها الصعبة و فاكرة كلامك عن موتك ولسه مستغربه ازاي كنت حاسس... اللهم ارحم روحًا صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء... اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين و اغفر لنا و له يالله و أفسح له فى قبره و نور له فيه”.

 

وكانت تجمع ناهد السباعي صداقة قوية مع هيثم زكي دامت لسنوات.


وتوفي الفنان هيثم أحمد ذكى في مثل هذا اليوم، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية فى ريعان شبابه عن عمر يناهز 35 عاما.


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