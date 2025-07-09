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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك جعل هذا الأطعمة الخمس من ضمن قائمة غذائك فهي تساعد فى تنظيف الجهاز الهضمي كما انها تحمي من الأمراض.

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

الهضم الجيد لا يعتمد فقط على تناول كميات أقل، بل على نوعية الأطعمة التي تدعم صحة الأمعاء والمعدة.

إليك قائمة بأفضل الأطعمة التي تحفّز الجهاز الهضمي وتحافظ عليه نشيطًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

1. الزبادي الروب

يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد على توازن الميكروبيوم المعوي، ما يسهل عملية الهضم ويقلل الانتفاخات.

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

2. الزنجبيل

يُعتبر مهدئًا طبيعيًا للمعدة، ويخفف من الغثيان ويُحفّز حركة الأمعاء.

3. الشوفان

غني بالألياف الذائبة التي تُلين الأمعاء وتُحسّن عملية الإخراج، مما يمنع الإمساك.

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

4. البابايا

تحتوي على إنزيمات هضمية طبيعية تساعد على تكسير البروتينات وتحسين امتصاص المغذيات.

5. الخيار

مرطّب طبيعي وغني بالألياف والماء، ما ينعش الأمعاء ويخفف مشاكل الحموض.

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
جهازك الهضمي 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي تحميك من الأمراض أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

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