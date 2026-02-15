تأييد حبس المتهم بدهس فرد أمن إداري بمستشفى المنصورة 3 سنوات مع الشغل

أيدت محكمة جنح مستأنف قسم أول المنصورة اليوم حبس المتهم بدهس فاطمة الزهراء فرد أمن إداري بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة 3 سنوات مع الشغل وألزمته بأداء التعويض المدني المؤقت المطالب به.

كانت محكمة جنح اول المنصورة، قضت بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات والزمته بالتعويض المدني المؤقت واستأنف المتهم حكم الحبس وتحدد لنظرها جلسة اليوم، وبجلسة المرافعة تغيب المتهم وحضر المستشار شريف حافظ محامي أسرة المجني عليها وطلب سقوط حق المتهم في الاستئناف لعدم حضوره.

ترجع وقائع الحادث الاليم الى يوم الخميس ٢٠٢٥/١٢/٢٥ اثناء قيادة المتهم محمد فؤاد لسيارة مطلقته رقم د و ق ٤٨٣١ وتبين وجود طفل يبلغ من العمر عشر سنوات كان جالسا علي رجله وقد ضغط بالخطأ علي دواسة البنزين فأسرعت السيارة مخترقة البوابة الحديدية التي سقطت على فرد الامن فاطمة الزهراء ما أدى إلى وفاتها في الحال وتحرر عنها المحضر رقم ٢٣٨٦٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح اول المنصورة.

وتطوع المستشار شريف حافظ المحامي بالنقض للدفاع عن شهيدة الواجب فاطمة الزهراء دون اجر وتواصلت اسرتها معه وحرروا له توكيلا بذلك.

وباشرت النيابه العامة النحقيقات وقررت حبس المتهم اربعة ايام على ذمة التحقيقات وقدمت الاوراق لمحاكمة جنائية عاجلة .

وطلب المستشار شريف حافظ امام محكمة الجنح الادعاء المدني المؤقت مطالبا المحكمة بتوقيع العقوبة المقررة قانوناً علي المتهم وذلك لرعونته بجلوس طفل علي عجلة القيادة، اضافة الي قيادته برخصة قيادة منتهية.

وشرح المحامي الاوجاع والآلام التي تعيشها أسرة الضحية لاسيما ان المتهم حضر الجلسة مستفزاً اسرتها والدفاع بطلبه البراءة وكأنه لم يرتكب ثمةً اخطاء ولم يعترف بخطئه امام المحكمة وامام اسرتها.

وطالب بأن يكون حكم المحكمة رادعاً و عبرة لكل من تسول له نفسه في تكرار مثل ذلك الخطأ والاهمال وتلك الرعونة.