الأهلي يقدم التهنئة للكابتن جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
22 مليار جنيه لمواجهة الأورام.. «الصحة» تكشف أرقام العلاج بالتأمين وعلى نفقة الدولة أمام الشيوخ
مجلس الأهلي يقدم التهنئة لجوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
حوادث

تأييد حبس المتهم بدهس فرد أمن إداري بمستشفى المنصورة 3 سنوات مع الشغل

الشهيدة فاطمة الزهراء وشريف حافظ المحامي
الشهيدة فاطمة الزهراء وشريف حافظ المحامي
ندى سويفى

أيدت محكمة جنح مستأنف قسم أول المنصورة اليوم حبس المتهم بدهس فاطمة الزهراء فرد أمن إداري بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة  3 سنوات مع الشغل وألزمته بأداء التعويض المدني المؤقت المطالب به.

كانت محكمة جنح اول المنصورة، قضت بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات والزمته بالتعويض المدني المؤقت واستأنف المتهم حكم الحبس وتحدد لنظرها جلسة اليوم، وبجلسة المرافعة تغيب المتهم  وحضر المستشار شريف حافظ محامي أسرة المجني عليها وطلب سقوط حق المتهم في الاستئناف لعدم حضوره.

ترجع وقائع الحادث الاليم الى يوم الخميس ٢٠٢٥/١٢/٢٥ اثناء قيادة المتهم محمد فؤاد لسيارة مطلقته رقم د و ق  ٤٨٣١   وتبين وجود طفل يبلغ من العمر عشر سنوات كان جالسا علي رجله وقد ضغط بالخطأ علي دواسة البنزين فأسرعت السيارة مخترقة البوابة الحديدية التي سقطت على فرد الامن  فاطمة الزهراء ما أدى إلى  وفاتها في الحال وتحرر عنها المحضر رقم  ٢٣٨٦٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح اول المنصورة.

وتطوع المستشار شريف حافظ المحامي بالنقض للدفاع عن شهيدة الواجب فاطمة الزهراء دون اجر وتواصلت اسرتها معه وحرروا له توكيلا بذلك. 

وباشرت النيابه العامة النحقيقات وقررت حبس المتهم اربعة ايام على ذمة التحقيقات وقدمت الاوراق لمحاكمة جنائية عاجلة .

وطلب المستشار شريف حافظ امام محكمة الجنح الادعاء المدني المؤقت مطالبا المحكمة بتوقيع العقوبة المقررة قانوناً علي المتهم وذلك لرعونته بجلوس طفل علي عجلة القيادة، اضافة الي قيادته برخصة قيادة منتهية.

 وشرح المحامي الاوجاع والآلام التي تعيشها أسرة الضحية لاسيما ان المتهم حضر الجلسة مستفزاً اسرتها والدفاع بطلبه البراءة وكأنه لم يرتكب ثمةً اخطاء ولم يعترف بخطئه امام المحكمة وامام اسرتها.

وطالب بأن يكون حكم المحكمة رادعاً و عبرة لكل من تسول له نفسه في تكرار مثل ذلك الخطأ والاهمال وتلك الرعونة. 

دهس فاطمة الزهراء فرد أمن إداري بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة محكمة جنح مستأنف قسم أول المنصورة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

عاهل الأردن

عاهل الأردن يتوجه إلى لندن لبحث تطورات الإقليم وتعزيز الشراكة مع بريطانيا

علم أستراليا

أستراليا: استثمار 2.8 مليار دولار لبناء منشأة غواصات تعمل بالطاقة النووية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي عدداً من القادة والمسئولين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

