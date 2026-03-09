نجم بايرن ميونخ يفتح الباب أمام انتقال محتمل إلى أرسنال

أبدى الألماني ليون جوريتسكا استعداده للرحيل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، مع اقتراب نهاية عقده ورغبته في خوض تجربة جديدة خارج ألمانيا.

وكان لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عامًا قد أعلن في يناير الماضي أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع النادي البافاري، بعد مسيرة امتدت منذ انضمامه قادمًا من شالكه في 2018.

وخلال فترته مع بايرن ميونخ، شارك جوريتسكا في 297 مباراة بمختلف البطولات، ونجح في التتويج بـ15 لقبًا، من بينها خمسة ألقاب في الدوري الألماني، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وذكرت تقارير صحفية أن أرسنال مهتم بالتعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن أجرى استفسارات أولية بشأن ضمه خلال ميركاتو الشتاء.

كما أبدت أندية أخرى اهتمامها بضم اللاعب الألماني، من بينها توتنهام هوتسبير وأتلتيكو مدريد.

وأكد جوريتسكا في تصريحات إعلامية أنه يشعر بأن الوقت قد حان لخوض تجربة جديدة، مشيرًا إلى أنه سيترك مسألة مستقبله مفتوحة حتى تتضح الفرص المتاحة خلال الفترة المقبلة.