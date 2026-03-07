قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مانسفيلد ضد أرسنال.. الجانرز يتقدم 1-0 في الشوط الأول بكأس الاتحاد الإنجليزي

أرسنال
أرسنال
إسراء أشرف

أنهى فريق أرسنال الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام مضيفه مانسفيلد تاون، في المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء هدف التقدم لصالح أرسنال في الدقيقة 36 عن طريق نوني مادويكي، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الجهة اليسرى لمرمى حارس مانسفيلد تاون.

وكان المدير الفني للجانرز، ميكيل آرتيتا، قد أعلن التشكيل الرسمي للفريق قبل انطلاق المباراة التي أقيمت في الثانية والربع ظهر اليوم، السبت، حيث حل أرسنال ضيفًا على مانسفيلد تاون في مواجهة ضمن منافسات الدور الخامس من البطولة.

 

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: سالمون – موسكيرا – كالافيوري – نورجارد

خط الوسط: لياندرو تروسارد – كاي هافيرتز – نوني مادويكي

خط الهجوم: دومان – جابرييل خيسوس – جابرييل مارتينيلي.

