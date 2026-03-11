تعليم بني سويف تكرم الفائزين بفوازير علماء عبر التاريخ الأسبوع الثاني

كرّم محمد بدر، مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور هاني رجائي، رئيس مجلس إدارة نادي المعلمين، الطلاب الفائزين في الأسبوع الثاني من المسابقة الثقافية «فوازير علماء عبر التاريخ»، والتي تنظمها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتعاون مع نادي المعلمين، والعلاقات العامة في حضور إيناس الكردي مدير إدارة الموهوبين و ناصر سيد مسؤول التعلم الذكي.

وجاء التكريم تقديرًا لتميّز الطلاب وتفاعلهم الإيجابي مع فعاليات المسابقة، التي تهدف إلى تنمية الوعي الثقافي والعلمي لدى النشء، وتعريفهم بسير العلماء وإسهاماتهم عبر العصور، بما يعزز روح البحث والمعرفة لديهم.

وشمل التكريم كلاً من:الطالبة روفيدة ربيع سيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشيخ محمد متولي الشعراوي ، والطالبة سما محمد عبد الفتاح بالصف الثاني الاعدادي بمدرسة محمود هريدي الاعدادية بنات باهناسيا ، الطالبة اسماء محمد مختار بالصف الثاني الثانوي مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية ببا

وأكد مدير المديرية خلال التكريم حرص المديرية على دعم الأنشطة الثقافية والعلمية التي تسهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، مشيدًا بالتعاون مع نادي المعلمين ببني سويف وجهود إدارة الموهوبين والتعلم الذكي في تنظيم المسابقة بصورة متميزة، وبالدور الفعّال لنادي المعلمين في دعم ورعاية مثل هذه المبادرات الهادفة.

يُذكر أن مسابقة «فوازير علماء عبر التاريخ» تأتي ضمن خطة الأنشطة التربوية الهادفة إلى ربط الطلاب بالعلم والعلماء، وتشجيعهم على الاطلاع والبحث، وسط تفاعل ملحوظ من مختلف المراحل التعليمية.