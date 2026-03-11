قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بروتوكول تعاون بين التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف ووحدة المدارس المصرية اليابانية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية التربية للطفولة المبكرة ووحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم حيث قام بتوقيع البروتوكول الدكتور إبراهيم عبد الرازق عميد الكلية والأستاذ محمد علي أبو العلا مدير المدرسة .

وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور طه محمد مبروك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة شيماء مصطفي وكيل عام المدرسة اليابانية، والأستاذة شيماء عبد الحميد وكيل تعليم المدرسة.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن هذا التعاون يسعى إلى تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة من أجل تحقيق الهدف التربوي تحت مظلة هذا التعاون من أجل تقديم خدمات تعليمية هادفة على أرض الواقع مما تقدمه الجامعة من دورات تدريبية لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين وكذلك ما تقوم به المدارس التابعة للوحدة من دور رائد في نشر الثقافة والمهارات والمحاور القائم عليها نظام التعليم الجديد حيث إن المدارس المصرية اليابانية تعمل تحت مظلة نظام التعليم الجديد.

وأضاف رئيس الجامعة أن مجالات التعاون بين الطرفين تتضمن أن تقوم الكلية بإرسال طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة للتدريب بالمدرسة و تأدية التدريب الميداني الخاص بهم داخل مقر المدرسة اليابانية بالمحافظة، وتقديم الدعم الفني و المهني للعاملين بالمدرسة من خلال إرسال نسخة من خطة البرامج و الحزم التدريبية التي تقوم بها الكلية.

كذلك أن تقوم المدرسة بالتخطيط والإشراف على طلبة التدريب الميداني الوافدين إلى المدرسة و ذلك لإكسابهم الخبرات اللازمة من قبل مجموعة من المعلمين المتخصصين و الذين على درجة عالية من الكفاءة لتدريبهم على تدريس المواد المختلفة طبقاً لنظام التعليم الجديد.

بالإضافة إلي قيام المدرسة بعمل ندوات توعية بالكلية لنشر ثقافة المدارس المصرية اليابانية و دورها الرائد باعتبارها مشروع رئاسي حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاق المشروع في الأعوام القليلة الماضية و مؤشرات نجاح التعاون المصري الياباني في مجال التعليم و التعلم.

وعقب توقيع البروتوكول تم إهداء الدكتور طارق علي ،درع المدرسة اليابانية المصرية تقديرًا للجهود المبذولة والتعاون المثمر بين الجانبين.


 

جامعة بني سويف بني سويف كلية التربية للطفولة

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

مسلسل اللون الأزرق

مايا مرسي: مسلسل اللون الأزرق صرخة مجتمعية توعوية

سلمي ابو ضيف

المخرج حاتم حافظ: سلمى أبو ضيف تمتلك كل مقومات النجومية

غادة إبراهيم

ظهور غادة إبراهيم في «المتر سمير».. انتظر المفاجأة الحلقات المقبلة

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

