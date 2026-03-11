بروتوكول تعاون بين التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف ووحدة المدارس المصرية اليابانية

شهد الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية التربية للطفولة المبكرة ووحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم حيث قام بتوقيع البروتوكول الدكتور إبراهيم عبد الرازق عميد الكلية والأستاذ محمد علي أبو العلا مدير المدرسة .

وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور طه محمد مبروك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة شيماء مصطفي وكيل عام المدرسة اليابانية، والأستاذة شيماء عبد الحميد وكيل تعليم المدرسة.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن هذا التعاون يسعى إلى تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة من أجل تحقيق الهدف التربوي تحت مظلة هذا التعاون من أجل تقديم خدمات تعليمية هادفة على أرض الواقع مما تقدمه الجامعة من دورات تدريبية لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين وكذلك ما تقوم به المدارس التابعة للوحدة من دور رائد في نشر الثقافة والمهارات والمحاور القائم عليها نظام التعليم الجديد حيث إن المدارس المصرية اليابانية تعمل تحت مظلة نظام التعليم الجديد.

وأضاف رئيس الجامعة أن مجالات التعاون بين الطرفين تتضمن أن تقوم الكلية بإرسال طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة للتدريب بالمدرسة و تأدية التدريب الميداني الخاص بهم داخل مقر المدرسة اليابانية بالمحافظة، وتقديم الدعم الفني و المهني للعاملين بالمدرسة من خلال إرسال نسخة من خطة البرامج و الحزم التدريبية التي تقوم بها الكلية.

كذلك أن تقوم المدرسة بالتخطيط والإشراف على طلبة التدريب الميداني الوافدين إلى المدرسة و ذلك لإكسابهم الخبرات اللازمة من قبل مجموعة من المعلمين المتخصصين و الذين على درجة عالية من الكفاءة لتدريبهم على تدريس المواد المختلفة طبقاً لنظام التعليم الجديد.

بالإضافة إلي قيام المدرسة بعمل ندوات توعية بالكلية لنشر ثقافة المدارس المصرية اليابانية و دورها الرائد باعتبارها مشروع رئاسي حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاق المشروع في الأعوام القليلة الماضية و مؤشرات نجاح التعاون المصري الياباني في مجال التعليم و التعلم.

وعقب توقيع البروتوكول تم إهداء الدكتور طارق علي ،درع المدرسة اليابانية المصرية تقديرًا للجهود المبذولة والتعاون المثمر بين الجانبين.



