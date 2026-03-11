قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة بني سويف تنظم حملة توعوية لحماية البيانات ومواجهة العنف الإلكتروني

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

نظمت جامعة بني سويف بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وتحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، حملة توعوية موسعة بعنوان "حماية البيانات في العصر الرقمي ومخاطر العنف الإلكتروني وجرائم تقنية المعلومات".

وقد انطلقت أولى فعاليات الحملة من داخل رحاب كلية السياسة والاقتصاد، بإشراف الدكتور ابو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد نور البصراتي، عميد الكلية، والدكتور محمد علي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة عاطف مدير وحدة مناهضة العنف بالجامعة، والدكتورة غادة زيان منسق الوحدة بكلية السياسة والاقتصاد، ونارمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة حيث تضمنت الفعالية ندوة تثقيفية حاضرت فيها  آمال جمال، المحامية بمكتب شكاوى المرأة، وشهدت حضوراً طلابياً وتفاعلاً كبيراً.

وأشار الدكتور طارق علي، إلى أن إطلاق هذه الحملة يأتي استكمالاً لدور الجامعة في تحصين الطلاب ضد المخاطر المستحدثة في الفضاء الرقمي، مؤكداً أن الشراكة مع المجلس القومي للمرأة تهدف إلى نشر الوعي القانوني والتقني وتوفير الحماية اللازمة من جرائم تقنية المعلومات، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الآمن.

ووجه الدكتور طارق علي، الشكر لوحدة مناهضة العنف بالجامعة ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي، مشيداً بالتنظيم الدقيق والمحتوى الثري الذي قدمته الحملة في محطتها الأولى.

وأكد أن الفعاليات ستستمر لتشمل مختلف كليات الجامعة لضمان وصول الرسالة التوعوية لأكبر عدد من الطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نور البصراتي، عميد كلية السياسة والاقتصاد، أن الكلية اعتزت باستضافة نقطة انطلاق هذه الحملة المهمة، مشيراً إلى أن الندوة ركزت على الجوانب العملية لحماية البيانات الشخصية وسبل التعامل القانوني مع حالات العنف الإلكتروني، مما يساهم في بناء شخصية طالب واعية وقادرة على التعامل مع التحديات التكنولوجية المعاصرة.

بني سويف جامعة بني سويف سياسة واقتصاد

المزيد

