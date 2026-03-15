ريال مدريد يهزم إلتشي برباعية ويواصل الضغط على برشلونة
ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش الإسلام وحقوق الآخر
النائب العام بالإمارات يأمر بالقبض على 25 متهما لنشر محتوى مضلل مرتبط بالأحداث الجارية
أحمد موسى: تسليم جوائز لـ 10 فائزين في مسابقة برنامج نورانيات قرآنية ..غدا
وزير المالية: حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية قريبًا وتحول رقمي شامل لتعزيز الثقة في المنظومة
قرقاش: بعد 1909 هجمات إيرانية ضدنا عراقجي يلقي باللوم علينا
النصر يكتسح الخليج بخماسية نظيفة في الدوري السعودي ويحافظ على الصدارة
العراق: نرفض أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والقنصليات
الصحة العالمية : مقتل 12 من موظفينا في هجوم للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان
وكيل أفريقية النواب: خطاب السيسي في إفطار الأسرة المصرية رسالة قوة وحماية لقوت المصريين
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 125 صاروخا و203 طائرات مسيرة
نيوكاسل يطيح بتشيلسي في ستامفورد بريدج
تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تحدّث أداة تحميل ويندوز 11 لتضمين آخر التحديثات الأمنية

احمد الشريف

كشفت منصة Neowin أن مايكروسوفت حدثت رسميًا أداة إنشاء الوسائط الخاصة بويندوز 11 (Media Creation Tool)، بحيث أصبحت صور نظام التشغيل التي يتم تحميلها من خلالها مدمجًا بداخلها آخر التحديثات التراكمية الصادرة في مارس 2026. 

وأوضحت المنصة أن الأداة باتت الآن تُنزّل إصدار ويندوز 11 برقم البناء 26200.8037، وهو الإصدار الذي قدمته مايكروسوفت ضمن تحديث الثلاثاء الأمني الأخير، ويتضمن تحسينات في الأداء وإصلاحات للأخطاء وترقيعات لعشرات الثغرات الأمنية.

تقليل وقت التحديث بعد التثبيت لأول مرة

وأشارت تقارير تقنية إلى أن تحديث أداة إنشاء الوسائط يعني عمليًا أن المستخدم الذي يقوم اليوم بتحميل ملف ISO لويندوز 11 عبر الموقع الرسمي لمايكروسوفت سيبدأ من نظام محدث سلفًا بحزمة مارس، بدل تثبيت نسخة قديمة ثم الانتظار لسلسلة طويلة من التحديثات بعد الإقلاع الأول. 

وأوضحت الشروحات التي استعرضت الأداة الجديدة أن هذه الخطوة تمثل نوعًا من "الدمج المسبق للتحديثات" داخل صورة النظام، ما يقلل الوقت الذي تستغرقه عملية إعداد الأجهزة الجديدة أو إعادة تثبيت النظام في بيئات العمل التي تعتمد على نشر عدد كبير من الأجهزة في وقت قصير.​

أهمية التحديث لمسئولي الأنظمة وفرق تقنية المعلومات

أكدت التقارير أن مسؤولي تقنية المعلومات (IT Admins) سيستفيدون بشكل خاص من هذا التغيير، إذ يمكنهم إنشاء وسائط تثبيت أو صور مخصصة استنادًا إلى أحدث إصدار متوفر من ويندوز 11 دون الحاجة لإضافة التحديثات يدويًا أو الاعتماد على حلول خارجية لدمج الحزم الأمنية في ملفات ISO. 

وأكدت المصادر أن امتلاك وسائط تثبيت محدثة بالكامل يقلل كذلك من فترة تعرّض الأجهزة الجديدة لثغرات معروفة ما بين لحظة تثبيت النظام ولحظة اكتمال عملية تحديثه عبر Windows Update، وهو ما يعد عاملًا مهمًا في بيئات الشركات والمؤسسات الحساسة للتهديدات الأمنية.​

طريقة الحصول على النسخة المحدثة من ويندوز 11

وأوضحت Neowin، نقلًا عن صفحة تحميل ويندوز 11 الرسمية من مايكروسوفت، أن الحصول على الصورة المحدثة لا يتطلب إجراءات خاصة، بل يكفي للمستخدم التوجه إلى صفحة "Download Windows 11" واختيار أداة "Create Windows 11 Installation Media" لتحميل أحدث نسخة من Media Creation Tool. 

وأكدت الشروحات أن تشغيل الإصدار الجديد من الأداة واختيار إنشاء ملف ISO أو فلاش USB قابل للإقلاع يضمن تلقائيًا تنزيل صورة النظام المدمجة بالتحديثات الأحدث، على عكس الفترات السابقة التي كانت أداة إنشاء الوسائط تُقدم أحيانًا نسخًا متأخرة عدة أشهر عن آخر التحديثات الأمنية المتاحة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

الطقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

طلائع الجيش

جمعة مشهور: تغييرات ييس توروب منحتني السيطرة وتحقيق الفوز على الأهلي

الهلال السعودي

الهلال يهزم الفتح بصعوبة في الدوري السعودي ويطارد النصر على الصدارة

محمد عبد المنعم

مع غياب عبد المنعم .. نيس يعود لطريق الانتصارات في الدوري الفرنسي

بالصور

بي إم دبليو تشوق للفئة السابعة 2027 بتحديثات جديدة

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

مقادير وطريقة عمل الغريبة لعيد الفطر

طريقة عمل الغريبة بالكوب
طريقة عمل الغريبة بالكوب
طريقة عمل الغريبة بالكوب

من المكانس للسيارات الكهربائية.. شركة صينية ‏تنتج مركبة بقوة 1900 حصان مستوحاة من فيراري ‏

شركة Dreame Technology الصينية
شركة Dreame Technology الصينية
شركة Dreame Technology الصينية

قبل ما تاكل رنجة وفسيخ في العيد.. فوائد مذهلة للبصل الأخضر تحمي من أضرار الأكل المملح

فوائد تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ
فوائد تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ
فوائد تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد