مايكروسوفت تحدّث أداة تحميل ويندوز 11 لتضمين آخر التحديثات الأمنية

كشفت منصة Neowin أن مايكروسوفت حدثت رسميًا أداة إنشاء الوسائط الخاصة بويندوز 11 (Media Creation Tool)، بحيث أصبحت صور نظام التشغيل التي يتم تحميلها من خلالها مدمجًا بداخلها آخر التحديثات التراكمية الصادرة في مارس 2026.

وأوضحت المنصة أن الأداة باتت الآن تُنزّل إصدار ويندوز 11 برقم البناء 26200.8037، وهو الإصدار الذي قدمته مايكروسوفت ضمن تحديث الثلاثاء الأمني الأخير، ويتضمن تحسينات في الأداء وإصلاحات للأخطاء وترقيعات لعشرات الثغرات الأمنية.

تقليل وقت التحديث بعد التثبيت لأول مرة

وأشارت تقارير تقنية إلى أن تحديث أداة إنشاء الوسائط يعني عمليًا أن المستخدم الذي يقوم اليوم بتحميل ملف ISO لويندوز 11 عبر الموقع الرسمي لمايكروسوفت سيبدأ من نظام محدث سلفًا بحزمة مارس، بدل تثبيت نسخة قديمة ثم الانتظار لسلسلة طويلة من التحديثات بعد الإقلاع الأول.

وأوضحت الشروحات التي استعرضت الأداة الجديدة أن هذه الخطوة تمثل نوعًا من "الدمج المسبق للتحديثات" داخل صورة النظام، ما يقلل الوقت الذي تستغرقه عملية إعداد الأجهزة الجديدة أو إعادة تثبيت النظام في بيئات العمل التي تعتمد على نشر عدد كبير من الأجهزة في وقت قصير.​

أهمية التحديث لمسئولي الأنظمة وفرق تقنية المعلومات

أكدت التقارير أن مسؤولي تقنية المعلومات (IT Admins) سيستفيدون بشكل خاص من هذا التغيير، إذ يمكنهم إنشاء وسائط تثبيت أو صور مخصصة استنادًا إلى أحدث إصدار متوفر من ويندوز 11 دون الحاجة لإضافة التحديثات يدويًا أو الاعتماد على حلول خارجية لدمج الحزم الأمنية في ملفات ISO.

وأكدت المصادر أن امتلاك وسائط تثبيت محدثة بالكامل يقلل كذلك من فترة تعرّض الأجهزة الجديدة لثغرات معروفة ما بين لحظة تثبيت النظام ولحظة اكتمال عملية تحديثه عبر Windows Update، وهو ما يعد عاملًا مهمًا في بيئات الشركات والمؤسسات الحساسة للتهديدات الأمنية.​

طريقة الحصول على النسخة المحدثة من ويندوز 11

وأوضحت Neowin، نقلًا عن صفحة تحميل ويندوز 11 الرسمية من مايكروسوفت، أن الحصول على الصورة المحدثة لا يتطلب إجراءات خاصة، بل يكفي للمستخدم التوجه إلى صفحة "Download Windows 11" واختيار أداة "Create Windows 11 Installation Media" لتحميل أحدث نسخة من Media Creation Tool.

وأكدت الشروحات أن تشغيل الإصدار الجديد من الأداة واختيار إنشاء ملف ISO أو فلاش USB قابل للإقلاع يضمن تلقائيًا تنزيل صورة النظام المدمجة بالتحديثات الأحدث، على عكس الفترات السابقة التي كانت أداة إنشاء الوسائط تُقدم أحيانًا نسخًا متأخرة عدة أشهر عن آخر التحديثات الأمنية المتاحة.