مايكروسوفت تدمج التصفح داخل Copilot وتحوّل الروابط إلى لوحة جانبية في ويندوز

كشفت صحيفة The Register أن مايكروسوفت بدأت طرح تحديث جديد لتطبيق Copilot على نظام ويندوز لمشتركي برنامج Windows Insider، يضيف إلى المساعد لوحة جانبية مدمجة لفتح صفحات الويب مباشرة داخل واجهة Copilot بدل فتحها في المتصفح الافتراضي للنظام.

وأوضحت الصحيفة أن مايكروسوفت تقول إن الهدف من هذا التغيير هو الحفاظ على «سياق» المحادثة داخل Copilot، بحيث تُعرض الصفحة التي يفتحها المستخدم في جزء جانبي من نافذة المساعد، بينما تبقى المحادثة نفسها ظاهرة في الجزء الآخر من الشاشة دون الحاجة للتبديل بين نوافذ متعددة.​

حفظ علامات التبويب وربطها بالمحادثة مع مزامنة كلمات المرور

وأشارت The Register إلى أن التحديث الجديد يسمح لـCopilot بالوصول إلى سياق علامات التبويب المفتوحة ضمن المحادثة نفسها، ما يعني إمكانية استرجاع هذه التبويبات لاحقًا باعتبارها جزءًا من جلسة العمل مع المساعد.

وأكدت الصحيفة أن مايكروسوفت تتيح أيضًا خيارًا لمزامنة كلمات المرور وبيانات النماذج (مثل بيانات تسجيل الدخول) داخل هذه التجربة، بحيث يستطيع Copilot استخدام هذه البيانات لتنفيذ إجراءات على مواقع الويب من داخل اللوحة الجانبية، وهو ما أثار تساؤلات جديدة حول الخصوصية بعد الجدل السابق حول ميزة Windows Recall.

استخدام Edge داخل Copilot وتجاهل المتصفح الافتراضي

أوضحت The Register أن مايكروسوفت تعتمد في هذه اللوحة الجانبية على محرك متصفح Edge المدمج في ويندوز عبر تقنية WebView2، ما يعني أن فتح الروابط داخل Copilot لا يحترم اختيار المستخدم لمتصفحه الافتراضي، بل يمر عمليًا عبر تقنيات Edge داخل التطبيق.

أشارت الصحيفة إلى أنها سألت مايكروسوفت صراحة عمّا إذا كانت هذه التجربة ستكون «اختيارية» (opt‑in) أم لا، وأي متصفح يُستخدم فعليًا، لكنها لم تتلقَّ ردًا واضحًا حتى وقت نشر التقرير، واكتفت الشركة بتأكيد استلام الاستفسارات.​

انتقادات من مطوري المتصفحات ومخاوف تنافسية

أكدت The Register أن التحديث أثار ردود فعل من بعض مطوري المتصفحات المنافسة، بينهم بروس لوسون، مسؤول الاتصال التقني في شركة Vivaldi، الذي حذر من أن عدم جعل الميزة اختيارية سيكون «سلوكًا سيئًا»، لأن المستخدمين اعتادوا منذ سنوات أن يؤدي الضغط على أي رابط إلى فتحه في المتصفح الافتراضي بإعداداته وتفضيلاته الخاصة.​

أوضحت الصحيفة أن لوسون اعتبر سحب هذا السلوك التقليدي من المستخدمين تصرفًا يمسّ توقعاتهم الراسخة، وترك الأمر في يد الهيئات التنظيمية لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسات تلتف على قوانين المنافسة مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA)، بينما يرى منتقدون أن الخطوة تعكس استمرار سيطرة الشركات الكبرى على بوابات الوصول للويب.​

طرح تدريجي لمستخدمي Windows Insider

أشارت The Register إلى أن التحديث ما زال في مرحلة المعاينة المسبقة، وأن مايكروسوفت بدأت طرحه تدريجيًا عبر جميع قنوات Windows Insider، مع احتمال تعديل سلوك الميزة قبل الإطلاق النهائي لعامة المستخدمين.

أكدت مايكروسوفت في بيان نقلته الصحيفة أن تطبيق Copilot يحصل في الوقت نفسه على تغييرات أخرى، من بينها إضافة مزايا مثل الاستماع إلى البودكاست ووضع «الدراسة والتعلم» من موقع Copilot.com، في حين يمكن إيقاف أو إعادة بعض الخصائص الأخرى بينما تواصل الشركة «تجربة وتحسين» واجهة المساعد قبل تعميم الإصدار النهائي.