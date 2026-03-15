تكنولوجيا وسيارات

خلل في ويندوز 11 يثير جدل المستخدمين فما القصة؟

لمياء الياسين

أبلغ مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 11 عن مشاكل غير متوقعة بعد تثبيت آخر تحديث أمني من مايكروسوفت. بدأت الشكاوى بالظهور بعد يوم أو يومين فقط من إطلاق التحديث، حيث وصف العديد من المستخدمين أعطالاً وتجمداً في النظام، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق باستقراره.

التحديث المعني هو KB5079473، وهو التحديث التراكمي لشهر مارس 2026، والذي صدر في 10 مارس لنظامي التشغيل Windows 11 الإصدارين 24H2 و25H2. ينقل هذا التحديث الأنظمة إلى الإصدارين 26100.8037 و26200.8037. ظاهريًا

 يركز التحديث بشكل أساسي على إصلاحات أمنية، بالإضافة إلى بعض التحسينات الطفيفة. وتقول مايكروسوفت إنه يتضمن تحديثات لمعالجة شهادات التمهيد الآمن، وتحسينات في موثوقية البحث في مستكشف الملفات، وتغييرات متعلقة بقائمة السماح لـ WDAC COM.

لكن بعد فترة وجيزة من بدء طرح التحديث زعم بعض المستخدمين أن أنظمتهم أصبحت غير مستقرة بعد تثبيت التحديث.

ذكر أحد المستخدمين أن حاسوبه تعطل تمامًا ثلاث مرات بعد التحديث، مما اضطره إلى إعادة تشغيله قسرًا وفقدان أعماله غير المحفوظة. ويصف آخرون تجمد الشاشة بالكامل، مما جعل إعادة التشغيل الخيار الوحيد. حتى أن بعض المستخدمين أفادوا بأن حواسيبهم بدأت تُعيد التشغيل تلقائيًا كل 10 إلى 20 دقيقة.

في بعض الحالات، أفاد المستخدمون بأن محركات الأقراص الخاصة بهم أصبحت غير قابلة للوصول على بعض أجهزة سامسونج جالاكسي بوك المحمولة، بينما أشار آخرون إلى وجود خلل في الرسومات أو تعطل التطبيقات التي تعمل بتقنية تسريع وحدة معالجة الرسومات على أنظمة ديل بريسيجن. هذه الأمثلة غير مؤكدة حاليًا، لكنها تشير إلى أن التحديث قد يتسبب في مشاكل توافق على بعض الأجهزة.

بالنسبة للمستخدمين الذين يواجهون مشاكل، يُنصح باتباع النصائح المعتادة: إيقاف التحديثات مؤقتًا، أو إلغاء تثبيت التصحيح من خلال إعدادات تحديثات ويندوز إن أمكن. كما يُمكن أن يُساعد إرسال تقرير عبر مركز الملاحظات مايكروسوفت في تحديد السبب في حال تفاقم المشكلة.

