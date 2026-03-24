تقليل الذكاء الاصطناعي المزعج.. مايكروسوفت تتعهّد بتحسين ويندوز 11

كشفت صحيفة The Register أن مايكروسوفت اعترفت رسميًا بالحاجة إلى تحسين جودة ويندوز 11، وأعلنت عن خطة عمل جديدة تتضمن تقليل بعض مكونات Copilot والتركيز على الأداء والاستقرار وتجربة الاستخدام، بعد أشهر من الانتقادات التي طالت النظام بسبب ما وُصف بـ"فوضى الذكاء الاصطناعي" وميزات غير مكتملة.

أوضحت الصحيفة أن رئيس قسم ويندوز، بافان دافولوري، نشر تدوينة رسمية بعنوان "التزامنا بجودة ويندوز" على مدونة برنامج Windows Insider، تحدث فيها عن خطة "لرفع السقف" فيما يخص جودة ويندوز 11 خلال عام 2026، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: الأداء، والموثوقية، وما وصفه بـ"التجارب المصاغة بعناية".

تقليل منافذ Copilot و"ضبط" حضور الذكاء الاصطناعي في النظام

أوضحت The Register أن إحدى الخطوات العملية التي أعلنتها مايكروسوفت هي إزالة بعض نقاط الدخول إلى Copilot داخل ويندوز 11، بعد انتقادات وُجهت للشركة بأنها دفعت المساعد بالذكاء الاصطناعي بشكل مبالغ فيه في كل زاوية من النظام.

أشارت تقارير تحليلية إلى أن الشركة تعهّدت بجعل أدوات الذكاء الاصطناعي أقل إلحاحًا، سواء داخل مكوّنات النظام أو في تطبيقات مثل الصور وNotepad، مع التأكيد على أن أي قدرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي ستُقدَّم مستقبلاً بـ"مزيد من الشفافية والاختيار والتحكم" للمستخدم، بحيث تضيف إلى التجربة بدل أن تعقّدها.

أكدت مايكروسوفت في التدوينة أن هذا التوجّه جزء من إعادة تقييم أوسع لكيفية "إدخال الذكاء الاصطناعي في ويندوز"، وأنها ستتبع نهجًا أكثر انتقائية في اختيار الأماكن التي يظهر فيها Copilot وأي خصائص مرتبطة بالذكاء الاصطناعي داخل واجهة النظام.

تحسين الأداء: تقليل استهلاك الموارد

أشارت The Register إلى أن مايكروسوفت وعدت بتحسينات ملموسة على أداء ويندوز 11 خلال 2026، تشمل تقليل استهلاك النظام لموارد الجهاز لجعل مزيد من الأداء متاحًا للتطبيقات الفعلية التي يستخدمها المستخدم.

أوضحت تدوينة دافولوري أن الشركة تعمل على جعل النظام "أكثر استجابة واتساقًا"، مع التركيز على تحسين أداء واجهة المستخدم، وتسريع استجابة التطبيقات، وتحسين تجربة مستكشف الملفات File Explorer، إلى جانب تحسينات في أداء نظام Windows Subsystem for Linux للمستخدمين المتقدمين.

أكدت مايكروسوفت أن المستخدمين سيلاحظون مع التحديثات القادمة "تقدمًا ملموسًا يمكن الشعور به" في سرعة بدء تشغيل النظام، وسرعة العودة من وضع النوم، واستجابة النوافذ عند الانتقال بين المهام أو العمل تحت ضغط أحمال مرتفعة على المعالج والذاكرة.

تعزيز الموثوقية وتقليل الأعطال ومشكلات التوصيل

أوضحت The Register أن محور الموثوقية يحتل مكانًا أساسيًا في خطة مايكروسوفت، حيث تعهدت الشركة بتحسين "الخط الأساسي للموثوقية" في ويندوز 11 عبر النظام كله، بما في ذلك برنامج Windows Insider، والسائقين (Drivers)، والتطبيقات، وتجربة التحديثات، وميزة تسجيل الدخول عبر Windows Hello.

أشارت التدوينة إلى أن الشركة تستهدف خفض عدد الأعطال على مستوى النظام، وتحسين جودة تعريفات العتاد واستقرار التطبيقات، إلى جانب تحسين الاعتمادية في الاتصال بأجهزة البلوتوث، وتقليل مشكلات منافذ USB، وتحسين اكتشاف الطابعات والاتصال بها، وتحسين استقرار الكاميرا والصوت في سيناريوهات العمل واللعب عن بُعد.

أكدت مايكروسوفت كذلك أنها تعمل على جعل عملية تحديث ويندوز "أسرع وأكثر موثوقية"، مع تقديم مؤشر تقدم أوضح أثناء التحديثات، وتحسين آليات الاسترجاع في حال حدوث مشكلة، لضمان عدم ترك المستخدم في حالة نظام غير قابل للاستخدام بعد تثبيت تحديث جديد.

تقليل الضوضاء البصرية والفوضى في الواجهة

أشارت The Register إلى أن مايكروسوفت استخدمت في تدوينتها مصطلح "Craft" أو "الصنعة" لوصف مستوى العناية بتفاصيل تجربة الاستخدام، وتعهدت باستثمار مزيد من الجهد في جعل واجهة ويندوز أكثر بساطة وتركيزًا.

أوضحت الشركة أن المستخدم سيرى، على مدار العام، استثمارات في "تقليل الضوضاء البصرية" وتقليل عناصر الإلهاء في أماكن مثل الويدجتس وقائمة ابدأ، مع توفير خيارات تخصيص أوسع تسمح للمستخدم بالتحكم في ما يظهر أمامه وما لا يظهر، بدلاً من فرض عناصر دعائية أو اقتراحات غير مرغوبة كما حدث في بعض تحديثات ويندوز 11 السابقة.

أكدت مايكروسوفت أن هذا التوجّه يمتد أيضًا إلى كيفية بناء ويندوز وراء الكواليس، مع وعود باختبارات أوسع على عتاد حقيقي قبل إرسال الميزات الجديدة إلى قناة Windows Insider، ونهج أكثر "نيةً" في التدرج في إطلاق المزايا بحيث تصل بدقة أكبر وجودة أعلى إلى المستخدمين النهائيين.

استجابة لضغط "Microslop" وأمل في استعادة الثقة

أوضحت The Register أن هذا الالتزام الجديد يأتي بعد فترة شهدت تراجعًا في ثقة جزء من مستخدمي ويندوز 11، ظهر في موجة انتقادات عبر الإنترنت حملت وسم "Microslop" وانتقدت ما اعتُبر تدهورًا في جودة التحديثات وتركيزًا مفرطًا على الذكاء الاصطناعي على حساب الاستقرار.

أشارت تقارير متوازية من مواقع تقنية أخرى إلى أن مايكروسوفت، التي أعلنت في يناير أن عدد مستخدمي ويندوز 11 وصل إلى مليار جهاز، تدرك أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب إصلاح صورة النظام لدى المستخدمين المتقدمين والشركات، وليس فقط إضافة خصائص جديدة ظاهرية.

أكدت الشركة في ختام تدوينة "الالتزام بالجودة" أن هذه الخطة ليست تغييرًا مؤقتًا، بل نهج ستتبعه في بناء وتحديث ويندوز 11 خلال الفترة المقبلة، مع دعوة المستخدمين – خاصة المشاركين في برنامج Windows Insider – إلى الاستمرار في إرسال الملاحظات التي ستُستخدم لتحديد أولويات الإصلاحات والتحسينات في التحديثات القادمة.