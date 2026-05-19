الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نهائيا.. مايكروسوفت تقرر حذف وضع "Together Mode" من تطبيق Teams

احمد الشريف

قررت شركة مايكروسوفت التضحية بواحد من أشهر ميزات تطبيق الاجتماعات الافتراضية "Microsoft Teams" التي ارتبطت طويلاً بحقبة العمل عن بُعد إبان جائحة كورونا.

 وأفاد تقرير نشره موقع "The Verge" التقني، بأن الشركة ستقوم بحذف خيار "Together Mode" (الوضع المشترك) بشكل كامل ونهائي بحلول 30 يونيو المقبل، لإنهاء عصر الخلفيات السينمائية التي كانت تجمع وجوه الموظفين داخل قاعات محاضرات أو مقاهٍ افتراضية.

تبسيط واجهة المستخدم وتحسين جودة البث

تستهدف مايكروسوفت من هذا القرار البرمجي الجريء، وفقاً لما أكدته "كاتارينا ترانكر" مديرة المنتجات في فريق Teams، إعادة تصفير وتبسيط واجهات نظام الاجتماعات وتقليل التعقيد البرمجي الخفي وراء الكواليس؛ وأوضحت الإدارة أن تعدد أنماط العرض كان يشكل عبئاً حوسبياً كبيراً يتسبب في تشتيت أداء التطبيق، مما دفع الشركة لتركيز جهودها الهندسية واستثماراتها لعام 2026 نحو تحسين جودة الفيديو الأساسية، وثبات البث، ورفع كفاءة الأداء على الأجهزة ذات المواصفات المتوسطة والضعيفة.

طفرة في نمط العرض الفردي "Gallery View"

تعتمد الاستراتيجية البديلة للشركة على جعل وضع العرض الشبكي الحديث "Gallery View" الخيار الأساسي والوحيد لكافة الاجتماعات متعددة الأطراف، نظراً لقدرته الحالية على استيعاب وعرض حتى 49 مشاركاً في نفس الوقت بمرونة فائقة.

 وسيقوم النظام تلقائياً بتعديل حجم المربعات المرئية بناءً على قدرات عتاد الجهاز وسرعة الشبكة، مع توفير ميزات بديلة للحفاظ على الهوية البصرية للشركات مثل "الخلفيات المؤسسية المشتركة" وتأثيرات الزجاج المصنفر لحظر المشتتات البصرية في الخلفية.

توجيه الجهود البرمجية نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي

كشف المحللون التقنيون عن أبعاد أخرى وراء قرار الإلغاء، مؤكدين أن خارطة طريق مايكروسوفت لعام 2026 باتت تركز بشكل مكثف على دمج أدوات المساعد الرقمي الذكي "Copilot" وميزات التلخيص الآلي الفوري.

 ويرى الخبراء أن الموارد الهندسية التي كانت تستهلكها صيانة وترقية "Together Mode" سيتم استغلالها بشكل أكثر إنتاجية لابتكار حلول ذكية لتقليل محو ضوضاء الصوت، وتحسين دقة الألوان، وإضافة وكلاء ذكاء اصطناعي تفاعليين لإدارة وتسهيل نقاشات غرف العمل الرقمية.

يؤكد تراجع مايكروسوفت عن "Together Mode" تحول أولويات قطاع الأعمال العالمي من برمجيات الترفيه الرقمي التي فرضتها ظروف العزل قديماً، إلى أدوات الإنتاجية الصارمة والسرعة الفائقة؛ ومع بدء العد التنازلي لحذف الميزة، سيتعين على مسؤولي الشبكات والشركات في مصر والوطن العربي تحديث كتيبات التدريب ونماذج الاجتماعات للاستعداد لبيئة عمل أكثر بساطة وعملية.

