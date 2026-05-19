تركي آل الشيخ يصل مصر لحضور عرض فيلم "7DOGS" وفعاليات "Glory in Giza"

وصل المستشار تركي آل الشيخ إلى الأراضي المصرية خلال الساعات الماضية، حيث جرى استقباله من جانب وزير الطيران المدني، وذلك تمهيدًا لحضوره العرض الخاص لفيلم 7DOGS، بالإضافة إلى مشاركته في فعاليات Glory in Giza، التي تحظى باهتمام واسع على المستويين الفني والإعلامي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن أوجه التعاون المستمرة بين مصر والمملكة العربية السعودية في قطاعات الترفيه والثقافة والفنون، خاصة مع التوسع الملحوظ في تنظيم الفعاليات الفنية الكبرى والمشروعات السينمائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة.

فيلم 7DOGS

ومن المقرر أن يشهد العرض الخاص لفيلم “7DOGS” حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلام، في ظل حالة الترقب التي صاحبت العمل منذ الكشف عنه، لا سيما مع مشاركة مجموعة من الأسماء الفنية البارزة.

في الوقت نفسه، تستعد منطقة الأهرامات بالجيزة لاستقبال فعاليات “Glory in Giza”، التي تُعد من أبرز الأحداث الترفيهية المنتظرة، لما تتضمنه من عروض عالمية وتجارب متنوعة تُقام في أجواء تاريخية مميزة، تعكس القيمة الحضارية والسياحية للمنطقة.

وتسعى الجهات المنظمة إلى تقديم فعاليات بمستوى عالمي تستهدف الجمهور المصري والعربي، بما يدعم مكانة مصر كوجهة رئيسية لاستضافة المناسبات الدولية الكبرى، إلى جانب الترويج للمواقع الأثرية والسياحية المصرية عبر أحداث تجمع بين الفن والترفيه والثقافة.