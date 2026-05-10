تركي آل الشيخ من أمام الأهرامات: حدث عالمي للمصارعة قريبا على أرض التاريخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من أمام الأهرامات بالجيزة، ظهر خلاله جانب من التجهيزات الخاصة باستضافة مصر لفعاليات ومباريات المصارعة خلال الفترة المقبلة.

وظهر في الفيديو استعدادات مكثفة على أرض المنطقة الأثرية، وسط أجواء لافتة تجمع بين عراقة المكان التاريخي وضخامة الحدث الرياضي المرتقب، في إطار تنظيم عرض يوصف بأنه من أبرز فعاليات المصارعة العالمية المنتظر إقامتها في مصر.

وعلّق تركي آل الشيخ على الفيديو قائلاً: “انتظروا حدثًا كبيرًا في أرض التاريخ”، في إشارة منه إلى أهمية الفعالية وحجم المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في محيط منطقة أهرامات الجيزة ليضيف طابعًا استثنائيًا يجمع بين السياحة والترفيه والرياضة، وسط توقعات بحضور جماهيري وإعلامي واسع

