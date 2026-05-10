النوايا لا يعلمها إلا الله.. محمود سعد يرد على تساؤل بوسي

نشر الإعلامي محمود سعد فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، علّق خلاله على تساؤل الفنانة بوسي بشأن عبارة “هو إحنا ليه على قد نيتنا مخدناش”، وذلك بعد تصدر أغنيتها “عندي سؤال” تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محمود سعد في حديثه أن الحكم على الأمور يكون بالظاهر من الأفعال، مؤكدًا أن النوايا لا يعلمها إلا الله، وأن الجزاء الحقيقي مرتبط بما في القلوب عند الله، بينما تعامل الناس يكون مع الأفعال وليس النوايا.

محمود سعد يحذف حلقة ضياء العوضي

كان الإعلامي محمود سعد أعلن حذف فيديو حلقة الدكتور ضياء العوضي من قناته على يوتيوب، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن منع نشر أو تداول أي محتوى خاص به.

وكتب محمود سعد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «بناءً على اتصال من المستشار ياسر معبدي أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تم حذف فيديو حلقة د. ضياء العوضي من قناة اليوتيوب، التزامًا بقرار المجلس بمنع نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة للدكتور ضياء العوضي».

ولم يكشف محمود سعد عن تفاصيل إضافية بشأن القرار أو أسباب منع تداول المحتوى الخاص بالدكتور ضياء العوضي.