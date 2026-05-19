ياسر الطوبجي يكشف سر نجاح مسرحية ابن الأصول

قال الفنان ياسر الطوبجي من خلال اتصال هاتفي و حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، واستضاف أبطال مسرحية "ابن الأصول"، في أجواء فنية وإنسانية مختلفة وهم المطرب مصطفى شوقى فى اول تجربة تمثيل له ، الفنانة الجميلة ميرنا وليد ، الفنان محمود عامر ، الفنان حسان العربى ، الفنان حامد سعيد.

واطمأن الإعلامي د. عمرو الليثي علي حالته الصحية وان الجميع يتمني له الشفاء العاجل ومن جانبه اعرب ياسر الطوبجي عن احترامه وتقديره لمشاعرهم الطيبة وقال الطوبجي أنا سعيد جدا بهذه الرحة الرائعة من نجوم وابطال مسرحية ابن الأصول وحالك النجاح وردود الأفعال الرائعة وفرحة الجماهير بالعرض المسرحي.

وأضاف ان المسرحية تتحدث عن رسايل وقيم بشكل جديد وعصري ومن خلال رؤية استعراضية كوميدية غنائية وهي من تأليف المبدع الكبير مراد منير والذي قدم عرض مسرحي رائع ملائم لكل افراد الأسرة ، وأن ابطال المسرحية بذلوا مجهود كبير وهذا وضح علي خشبة المسرح وردود الفعل كانت رائعة وحالة سعادة بين الجماهير فور رؤية العرض ، وهذه رسالة المسرح الكوميدي

واشار الي ان البروفات كانت رائعة والعرض علي خشبة المسرح كان من خلال نخبة من النجوم وأجواء يسودها المحبة وفريق عمل ممتاز من كبار الفنانيين

أبطال مسرحية ابن الأصول

ويذكر ان مسرحية ابن الاصول هي عرض مسرحي بيجمع بين الدراما والكوميديا والغناء والاستعراض ، وخلطة فنية بتطرح سؤال مهم وهو : هل الاصل هو اللى ورثناة فى حسابات البنوك والا اللى اتربينا عليه فى بيوتنا ؟



كما تناولت الحلقة الحديث عن التجربة المسرحية وفكرتها وكواليس العمل ، ويتخلل الحلقة عدد من الاغاني

وافتتح الفنان مصطفى بغناء "صفر يا وابور واربط عندك.. نزلني في البلد دي.. بلا أمريكا بلا أوروبا.. مفيش أحسن من بلدي"، فيما ردت الفنانة ميرنا بأغنية "حتقول إيه سرسوب الهوا.. حتروح يومين وتيجي لي تقول دبر لي حق الدوا". وشارك الفنان محمود بمقطع غنائي قال فيه: "الواد ده حلو سابق سنه ما أقدرش أبداً أبعد عنه".

وتطرق الحديث إلى جوهر المسرحية، و الصراع بين المال والحب.. مين فيهم حينتصر في الآخر".

مسرحية "ابن الأصول" تتناول في إطار كوميدي غنائي قضايا اجتماعية وإنسانية، وتجمع بين أجيال مختلفة من الفنانين في عمل مسرحي يراه صنّاعه امتداداً لروح المسرح المصري الخفيف.