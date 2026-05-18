أوس أوس يعلن انتهاء تصوير فيلمه 101 مطافي ويوجه رسالة شكر

أعلن الفنان أوس أوس انتهاء تصوير أحدث أعماله السينمائية 101 مطافي، استعدادًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائية، وذلك من خلال صورة جماعية جمعته بفريق العمل احتفالًا بانتهاء التصوير.



وشارك أوس أوس جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع Instagram، تضمن صورة جماعية مع فريق العمل وسط أجواء من البهجة والسعادة، وعلق قائلًا: «تم بحمد الله فركش فيلم 101 مطافي، شكرا وزارة الداخلية قسم الإعلام والعلاقات، وشكرا الإدارة العامة للحماية المدنية على كل التسهيلات والدعم، وشكرا لكل كرو العمل بكل الأقسام واحد واحد، بجد الفيلم صعب جدًا وتعبنا فيه جدًا».

وكان أعلن المنتج أحمد السبكى، عن انطلاق تصوير فيلم «101 مطافي»، بطولة الفنان محمد عبدالرحمن ومحمد أسامة «أوس أوس».

ويشارك في بطولة «101 مطافي» كل من: بيومى فؤاد، هدى الإتربى، عبدالرحمن «ظاظا»، من تأليف ضياء محمد، إخراج محمد أمين.