لحظات مؤثرة.. شوبير يكشف كواليس حالة محمد صلاح داخل ليفربول

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النجم المصري محمد صلاح يمر بحالة عاطفية خاصة مع اقتراب نهاية مرحلة مهمة في مسيرته مع Liverpool FC، مشيرًا إلى أن اللاعب يشعر بحزن كبير بسبب ارتباطه القوي بالنادي وجماهيره طوال السنوات الماضية.

وأوضح شوبير، خلال حديثه عبر إذاعة “أون سبورت”، أن صلاح خاض أحد تدريباته وسط أجواء مؤثرة، في ظل العلاقة الاستثنائية التي جمعته بليفربول على مدار نحو 9 سنوات شهدت العديد من النجاحات والإنجازات التاريخية.

وأضاف أن قائد منتخب مصر نجح خلال رحلته في الملاعب الإنجليزية في كتابة اسمه بحروف من ذهب، بعدما حصد بطولات كبرى وحقق أرقامًا قياسية جعلته من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وأشار شوبير إلى أن مسألة الرحيل أو الانتقال تمثل جزءًا طبيعيًا من مسيرة أي لاعب، متمنيًا التوفيق لمحمد صلاح في خطواته المقبلة واختيار الوجهة الأنسب لاستكمال مشواره الكروي الناجح.